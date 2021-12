Prop de 17 minuts. Els últims a Fontajau abans del parèntesi. Va fer 4 punts i va aportar el seu granet de sorra perquè l’Spar Girona guanyés el Gdynia a l’Eurolliga. Júlia Soler s’acomiadava així abans d’iniciar una aventura, la primera fora de casa, que la durà a vestir la samarreta del Cadí-La Seu fins al final d’aquesta temporada. Una oportunitat que la banyolina no vol desaprofitar. L’objectiu és clar, senzill. Els propers mesos li han de servir per agafar experiència, millorar com a jugadora i créixer també com a persona. Perquè a l’Uni «els minuts van molt cars», com ella mateixa reconeix. Dues setmanes després de fer les maletes, les coses rutllen prou bé. Ja té els primers minuts (27) i punts (7) a la butxaca, jugats els seus dos primers partits. I el que és més important. Se sent ben rebuda per la ciutat i acollida per les seves noves companyes en el vestidor. Perquè tot suma.

Amb només 20 anys ha deixat enrere la seva zona de confort. No se’n va a l’altra punta del món, però ha marxat tot buscant un canvi d’aires. «Vull agafar experiència, tenir més bàsquet a les mans. Necessito més hores d’entrenaments i minuts, per créixer com a jugadora». Mentre això arriba, de moment l’adaptació és «bona». Soler diu haver-se trobat amb un equip «molt cohesionat» gràcies en bona part a la relació «positiva» entre les seves jugadores, totes elles «bones persones». L’han rebut amb els braços oberts, com també els membres del cos tècnic que lidera l’entrenador Bernat Canut. A això se li suma la qualitat i els resultats. «Ja estava demostrant el Cadí el seu nivell. És un molt bon equip i estem a la part alta de la classificació gràcies al bon treball que es fa cada setmana».

Veient que els minuts «van molt cars» a Fontajau, va ser ella qui va demanar marxar unes setmanes enrere. «Des de la Seu em va arribar aquesta possibilitat i jo ho vaig posar al damunt de la taula. Amb el club ho vam estar parlant fins que ho vam veure amb bons ulls». Més difícil va ser explicar-ho a l’entrenador. Un Alfred Julbe que des d’un primer moment li ha dedicat, a part d’elogis a tort i a dret, moltes hores d’entrenament. «Ell confia en mi i al final va entendre que jo havia de jugar i fer un pas endavant. A Girona hi ha una plantilla molt bona, amb jugadores d’una altíssima qualitat. A més, ara havia d’arribar l’últim fitxatge (Michaela Onyenwere). Vaig entendre que aquest pas em permetria continuar amb el meu creixement». Li va «saber greu» a en Julbe en un primer moment. «Però no ha anat més enllà. No va compartir la meva decisió, tot i que l’entén. Sempre li estaré molt agraïda per tot el que ha fet per mi i ell ho sap». El mateix dia de fer-se oficial la cessió, després del partit contra el Gdynia a Fontajau, el propi Julbe va parlar-ne en roda de premsa. «Que em demanés marxar em va agafar per sorpresa. Va ser un cop dur a nivell personal perquè és la persona que més he mimat i a qui més hores li he dedicat, buscant-les per tot arreu. Però si el club ho veu bé... Li desitjo molta sort», va dir llavors, visiblement decebut.

Tampoc ha sigut un adéu, sinó un fins aviat perquè Júlia Soler té ganes de jugar a Girona a partir de la temporada vinent i de fer-ho amb més continuïtat. «Vull tornar amb més experiència i saber estar a la pista. Vull aportar molt més a l’equip. Aquesta és la intenció». De moment, centrada en el present, haurà de veure les seves excompanyes des de certa distància. «Les segueixo, oi tant. I hi mantinc el contacte. Està sent una temporada difícil per culpa de les lesions. Però sempre ens hem refet i confio que ho seguiran fent fins al final. Vaig patir molt en la derrota contra el Gernika, i alhora vaig gaudir moltíssim veient el partit amb el Sopron. Com quan era petita i anava a veure-les a Fontajau». La nena, però, ja s’ha fet gran i té ganes de créixer encara més.