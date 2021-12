L'Spar Girona s'ha apuntat aquest vespre un altre triomf apoteòsic a l'Eurolliga (65-55), contra l'Schio, que li permet mantenir el lideratge de grup amb un increïble balanç de 6-3. Guanyi o perdi, aquests partits intersetmanals d'Eurolliga de l'Uni, són pur espectacle. I aquest vespre Fontajau ha tornat a viure un duel apassionant, amb el públic novament rendit a l'equip. L'Spar Girona s'ha arribat a veure 11 punts per sota al tercer quart (31-42 després de dos triples seguits de l'Schio, de Dotto i De Shields), però amb una reacció brutal ha igualat el partit de la mà de Burke i Gardner (49-49) i s'ho ha acabat jugant tot en els darrers 10 minuts, on s'ha entrat amb el marcador igualat. En un final a cara o creu, un triple estratosfèric de Drammeh i una cistella de Gardner a tres minuts pel final han situat un 61-55 que ha acabat sent el punt de partida d'un altre triomf apoteòsic. Al final, 65-55, amb Fontajau vibrant un dimecres més. Burke i Gardner, amb 18 punts, han sigut les màximes anotadores de l'Uni.

Palau ha posat les gironines per davant amb un triple (52-49) per primera vegada a 9 minuts pel final, i Reisingerova ha ampliat la diferència a +5 (54-49). La frescor i l'efecte Gruda, que havia marcat la primera part, s'havia evaporat, per al bàndol italià, que no trobava la manera d'anotar. Ha trigat gairebé cinc minuts a fer-ho, però amb un 0-6 culminat per Mestdagh (54-55) s'ha tornat a posar per davant. Flores ha fet el 56-55, i amb menys de tres minuts i mig al davant, tot es decidiria en un cara o creu. Drammeh ha fet aleshores un triple estratosfèric (59-55), l'Uni ha robat la pilota i Gardner ha situat el 61-55, mentre Fontajau esclatava. I més que ho ha fet amb el 63-55, novament, de Gardner.

L'Uni havia aconseguit apagar l'efecte d'una Gruda omnipresent durant tota la primera part per marcar autèntiques diferències sobre la pista. 16 punts i 9 rebots ha acreditat per, ben secundada, per exemple, per Laksa des de fora, permetre a l'Schio marxar al descans dominant de 7 (27-34). Per a l'Spar Girona aquests primers 20 minuts han sigut un voler i no sempre poder. Pràcticament, sempre per darrere en el marcador, mai ha deixat que l'equip italià marxés, però cada cop que semblava acostar-s'hi, apareixia la imponent pivot francesa o alguna altra companya per tornar a posar distància. Al segon quart les gironines havien arribat a perdre de 9 (21-30), s'han posat a 5 (25-30) amb bàsquets de Burke i una pilota tallada i contraatac de Drammeh, però en un tres-i-no-res han tornat a distanciar-se (25-34) amb dues accions seguides de Gruda. Dos tirs lliures de Palau han permès a l'Uni tancar la primera part 7 avall. Abans del festival que l'equip gironí ha ofert al segon temps, capgirant 11 punts en contra i sumant el sisè triomf en nou partits a l'Eurolliga contra un Schio a qui també havia superat a casa en la primera volta.