De Miami a La Bisbal, passant per Istanbul. Tres punts que semblen del tot aleatoris, però que li poden servir a Mike Amius per retrobar-se. Fart d’estar-se als Estats Units, amb una carrera estancada per culpa del coronavirus, que li va tallar en sec la progressió, va decidir posar-se de nou al mercat. Va acabar rebent una trucada inesperada per llençar-s’hi de cap. Era la proposta del Sol Gironès Bisbal Bàsquet. I Amius ha acceptat. El pivot, de 2,01 metres, és la cirereta d’una plantilla competitiva, però que quedava un xic coixa després que a l’estiu quedés en un no-res l’aposta per Amir Warnock.

Amius viurà a l’Empordà. Hi és des d’ahir i avui farà el seu primer entrenament complet. «Ens ha de donar una capacitat atlètica que ara mateix no tenen els nostres interiors. És molt potent, intimida i ha de ser bo en el rebot. En les properes setmanes esperem que estigui al cent per cent perquè volem que debuti aviat. En defensa ha d’intimidar i en atac, generar joc, cosa que no tenim». D’ell en parla Cesc Senpau, l’entrenador. El va anar a buscar a l’aeroport i s’hi va estar unes quantes hores, xerrant de tot una mica i fent-li cinc cèntims d’on ha arribat. «Sembla una persona tranquil·la. Li fa molta il·lusió i agafa aquesta oportunitat per posar-se de nou en el mercat. Esperem que sumi, que s’integri i tingui ganes de pencar». Windy City Bulls, Western Carolina i el Feurs francès apareixen en un currículum on també hi és el Circulo Gijón de LEB Plata. Allà hi va jugar poc, això sí. El virus el va obligar a tornar al seu país. Ara, s’hi posa de nou a La Bisbal.