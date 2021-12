L’èpica va inundar ahir Fontajau amb una nova victòria de l’Spar Girona (65-55). Aquest cop la víctima va ser el Famila Schio italià que, tot i aconseguir fer una bona primera part gràcies al lideratge de la francesa Sandrine Gruda, no va trobar resposta en el tram final de partit. Amb aquesta victòria les gironines s’assenten en el lideratge del seu grup i mantenen encisats els espectadors que, dia rere dia, gaudeixen de bon bàsquet a Fontajau. Hi ha algun espectacle millor, més engrescador, un dimecres al vespre a Girona, que aquest?

Dos triples consecutius de les italianes al poc de començar el tercer quart van col·locar un dur marcador (31-42). Quan l’Spar agafava una bona dinàmica, l’Schio responia ràpid i amb encert. Semblava que el partit no es podria recuperar però el trident anotador gironí format per Burke (18 punts), Gardner (18 punts) i Drammeh (9 punts) va respondre. Un parcial de 9-0 va col·locar les gironines amb empat 49-49 al final del tercer quart. Els 1.500 aficionats que eren al pavelló vibraven com mai. Julbe, al final del partit, va dir que encara n’espera molts més.

El darrer quart semblava un nou partit. L’Spar Girona va apujar la intensitat defensiva i es va notar la fam de les jugadores gironines per voler guanyar el duel, malgrat que les cames pesen cada vegada més. Ajudes, braços i on no arribava una, se n’hi trobaven a una altra. Les italianes no es podien treure de sobre la defensa enganxosa de l’Spar, que les va deixar sense anotar durant gairebé 5 minuts. En canvi Laia Palau posava les locals per primer cop per davant amb un triple i Reisingerova s’hi afegia (54-49) . El partit estava en un mocador, fins que a tres minuts del final Binta Drammeh va fer un triple des de casa seva que feia embogir definitivament l’afició. I encara més, pilota recuperada i passada llarga amb la connexió Flores-Gardner i parcial de 5-0. L’èxtasi estava servit (61-55) i el partit encarrilat. Una cistella de Drammeh va posar el punt final a la nit (65-55).

Com deia Julbe al final del partit, l’Uni tenia com a pla de partit arribar viu al descans. Ho va fer perdent de 7 (27-34) amb l’Schio dominant amb una Gruda imperial (16 punts i 9 rebots a la primera part). L’Schio va plantejar un partit obert, amb tir exterior i transicions ràpides. La percepció era que les gironines estaven desgastades mentre que la reina de França, Gruda, tenia un dia especialment encertat.

L’Spar va anar molt minuts a remolc de l’Schio, i sobretot, quan es va veure 11 avall poc després de començar el tercer quart amb dos triples seguits de De Shields i Mestdasgh, no va rendir-se mai. Aquest és l’ADN de l’equip, i no hi renuncia mai, tingui qui tingui al davant. Del 31-42 es va passar al 49-49 al final del tercer quart. I aleshores, en els darrers deu minuts, la màgia. L’apoteosi. L’espectacle que cada quinze dies està garantit a Fontajau. L’Uni suma ja sis triomfs a Europa i continua líder. Ahir eren 1.500 espectadors a Fontajau. Pel proper partit a casa l’espectacle en mereix encara més.