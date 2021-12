Ja és una tradició per aquestes dates i enguany no serà pas una excepció, així que avui l’estadi de Montilivi es converteix en l’escenari de l’habitual Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes que servirà per passar revista i exposar l’estat dels comptes i la situació econòmica de l’entitat. La trobada començarà a partir de les sis de la tarda, en una primera convocatòria. Si se’n necessités una altra, que no sembla que sigui el cas, aquesta es faria l’endemà a la mateixa hora.

Aquesta junta servirà per tractar els punts habituals de cada assemblea i no hi haurà d’haver lloc per a cap sorpresa. D’aquesta manera, entre els punts de l’ordre del dia hi apareix l’examen i aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2020/21 i a l’exercici tancat el 30 de juny d’aquest any: balanç, pèrdues i ingressos, estat de canvi de patrimoni net, memòria, informe de gestió... També s’haurà d’aprovar la gestió social del curs passat, així com també el pressupost per aquesta temporada. Uns mesos enrere, en una Junta Extraordinària, es van aprovar dues ampliacions de capital properes als 20 milions d’euros, un altre dels temes que sortiran avui.

Aquells accionistes que no arribin al número mínim de participacions per assistir-hi, tenen l’ocasió de treure el cap en una reunió informativa que es farà a partir d’un quart de vuit del vespre. No sembla, però, que hi hagi d’haver una alta participació.