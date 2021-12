«Soc aquí per a comunicar-vos que he decidit deixar de jugar a futbol». Plorava i plorava sense cap consol. No podia articular paraula el Kun Agüero, obligat a pronunciar el discurs que mai va voler dir a causa de l’arrítmia cardíaca que va patir el passat 30 d’octubre al Camp Nou davant l’Alabès. «He decidit deixar de jugar, és un moment molt dur, però continuo feliç per la decisió que he pres. La meva salut és el primer. Si prenc aquesta decisió és pel problema que vaig tenir fa un mes i escaig», va precisar el jugador del Barça, qui als seus 33 anys abandona el futbol seguint la recomanació dels metges, especialment la del gironí Josep Brugada, un dels millors especialistes del món.

«M’han dit que el millor era que deixés de jugar. Vaig prendre la decisió fa uns 10 dies, tot i fer el possible per veure si hi havia alguna esperança. Però no n’hi havia gaires», deia mentre era ovacionat en un silenciós Camp Nou, acompanyat per Joan Laporta, el president del Barça. I en aquest estadi buit, amb estufes gegants inundant la gespa i una imatge carregada de simbolisme reflectida en una pantalla gegant: «Culer una vegada, culer per sempre» i dues banderes, una del Barça i una altra de Catalunya s’acomiadava a un golejador de llegenda, d’efímer pas amb la samarreta blaugrana. El Kun Agüero deixa el futbol. «Estic molt orgullós per la meva carrera, sempre vaig somiar amb jugar a futbol des que vaig tocar una pilota als 5 anys. Mai vaig pensar a arribar a Europa», va assegurar.

«Les coses passen per alguna cosa. Me’n vaig molt content per com és aquest club», va comentar el Kun, mentre l’escoltaven tots els seus companys, amb Xavi al capdavant, a més de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, i Txiki Begiristain, el secretari tècnic del club anglès. L’argentí seguirà vinculat al futbol («això és segur»), indicant que «ara gaudiré de la vida». «El meu llegat? No ho puc dir, prefereixo que ho digui la gent de fora que és el que mereixo. O que ells posin el nom que vulguin a tota la meva carrera. És de mal dir que sigui jo qui diu que sóc un crack».