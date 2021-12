Fontajau ha obert la porta a les victòries. De bat a bat. Després d’una ratxa per oblidar, el Bàsquet Girona guanya de nou i té ganes de seguir-ho fent, per espantar vells fantasmes, per lligar la permanència el més aviat possible i, per què no, per intentar somiar una mica. L’aterratge de Marc Gasol a la pista s’ha convertit en un punt d’inflexió, però també el «pas endavant», en paraules del tècnic Jordi Sargatal, que han fet alguns jugadors. Això ha permès derrotar l’Osca i el Palència de manera consecutiva. La tercera alegria podria arribar aquesta tarda (19 hores) si es guanya el cuer, el Palma.

El balanç dels balears convida a l’optimisme. Una única victòria en onze partits. Però els números i les inèrcies no són suficients per a Sargatal, que se’n refia ben poc d’un equip que ha plantat cara gairebé cada jornada. «És un conjunt amb molta energia, que juga a un ritme alt, amb jugadors joves plens de talent. Està competint molt bé. Haurem de ser consistents al darrer i en atac saber llegir bé, per ser pacients o fer-ho ràpidament. No ens fixem en la classificació del rival. Hem de tenir en compte el Palma, ens pot fer mal». Gasol, des que juga, ha contribuït i de quina manera. Amb números, però sobretot amb presència. Però no és l’únic factor determinant. «Ens ajuda i molt, sobretot en defensa ens marca com protegir la zona i com poder pressionar. Tot i això, els jugadors que potser estaven amb un punt mental més fluix han fet un pas endavant. Això ens ha permès agafar més consistència. La suma de tots ens ha permès evolucionar per estar millor». Tant, que el balanç s’ha maquillat una mica. Ja és de 4 victòries i 7 derrotes. Insuficient si es vol mirar cap amunt, però per alguna cosa es comença. Fontajau no arribarà als 4.000 espectadors del dia de l’Osca, però tornarà a registrar una bona entrada, tot esperant una alegria. Una altra.