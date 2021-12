S’ha estat reunint amb totes les delegacions. Quina és la situació del futbol a Catalunya?

Vam fer-ho fa uns mesos per tenir contacte directe amb tots els clubs arran de la Covid i ara hi hem tornat per saber les impressions dels presidents després de l’inici de temporada. Crec que tenim un pla de competició i una reglamentació del segle XX. Hem de modernitzar-nos fer que sigui del segle XXI. A part de protegir els clubs petits, és el més important perquè s’estan quedant sense llicències.

Tem que els nous brots siguin una pedra més en el camí?

Hem de tenir precaució i ser respectuosos amb la Covid, seguint els protocols. Hi ha ajornaments per positius als equips, però no arribarem als nivells d’abans. Hem de preocupar-nos sense perdre la calma. La vacuna funciona i demano a tothom que se la posi perquè així hi haurà menys problemes a la competició.

Quina és la salut del futbol gironí?

Si no és el primer, és el segon a Catalunya amb número de llicències, categories i importància. El futbol a Girona està ben portat pel seu delegat (Jordi Bonet). El seu treball dona fruits en l’àmbit català.

És sostenible la Primera RFEF? Molts clubs es queixen que és deficitària perquè no han rebut tots els ingressos.

Tenen tot el que es va prometre. Soc el president d’aquesta categoria i sé què es va dir. No són ajudes, sinó el que pot generar la pròpia competició. És un producte nou al mercat i està aconseguint uns diners per drets audiovisuals importants. Les seves audiències són majors del que es pensava. Fins i tot, n’hi ha més que alguns partits de Segona. Entre fixes i variables, els clubs que menys cobrin estaran entre 300 i 330 mil euros; i els que més entre 400 i 430 mil euros.

Com veu el futur del Costa Brava amb el canvi accionarial?

Tinc referències de Carlos Sánchez, el conec personalment i ha apostat pel Costa Brava. He de respectar el canvi d’accionariat. Li desitjo el màxim d’èxits. Tant de bo se salvin, ho poden fer.

El Girona es va quedar a les portes de l’ascens un altre cop. Quin ha de ser el seu lloc?

Tinc una molt bona relació amb el Girona. M’agradaria venir-hi més perquè és un bon club i seriós. Catalunya mereix tenir més representats del futbol català a Primera. No ho puc entendre. És una assignatura que tenim pendent.

Es disputaran la Copa Catalunya i la Supercopa?

La Copa Catalunya no es disputarà perquè les prèvies per classificar-se no es van poder fer arran de la Covid. La Supercopa tampoc perquè el curs passat a Primera només hi havia el Barça, que no pot jugar sense rival.

Alexia Putellas va rebre la Pilota d’Or. Les nenes per fi tenen un referent amb qui emmirallar-se.

Per Alexia Putellas, que serà la guanyadora de la Gala de les Estrelles del Futbol Català, el Barça i la campanya Orgullosa promoguda per la FCF. Tenim més llicències que altres comunitats i automàticament més bones jugadores. La quantitat dona la qualitat.

La violència en el futbol li preocupa? Fa poc hi va haver el cas del Santa Eugènia-Fornells C.

Des de la Covid, hem notat que la violència ha pujat als terrenys de joc i a les graderies. Però estic tranquil perquè en les últimes jornades s’ha anat relaxant, tornem a la normalitat. Estem fent molta feina amb els Mossos.

Es tornarà a presentar a la reelecció. Com afronta l’últim any de mandat i el futur?

El 2022 he de convocar eleccions perquè és any electoral. Encara no sé quan ho faré, però em torno a presentar. Crec que he fet una bona labor, però necessito 4 anys més per acabar-la. Si surto escollit, seguiré sense pujar ni un euro a cap quota federativa.

Què li sembla l’oposició de clubs que encapçala Javi Salamero?

Em sorprèn que un entrenador, que no és que sigui cap joia entrenant, pugui arribar a encapçalar i ser president d’una associació de clubs. Pobres clubs si s’han de refiar d’ell. És deficient entrenant, com a dirigent i com a persona. No em preocupa gens. Si les opcions que hi ha per presidir la FCF són Salamero i companyia, estic tranquil perquè segur que tornaré a ser-ho sense cap mena de problema.