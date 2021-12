L’Spar Girona ha arribat a un acord amb Magali Mendy (31 anys) perquè la francesa defensi la samarreta del conjunt gironí. L’escorta firmarà pel que resta de curs i dues temporades més.

Pere Puig, director esportiu del club, ha valorat el fitxatge: “L’arrelament de l’Uni a les nostres comarques i la bona feina de l’àrea de màrqueting del club ha fet que estem a disponibilitat de portar una nova jugadora. Una jugadora coneguda i molt implicada al club. Ho ha posat molt fàcil per venir a donar-nos un cop de mà. Han sigut mesos durs amb una plantilla molt curta on les lesions no ens han ajudat gaire. Incorporem una jugadora que encaixa amb l’estil de joc que estem demostrant. Estem segurs que encaixarà perfectament”.

Amb l’arribada de Magali Mendy, l’Uni Girona ja té dotze noms confirmats: Laia Palau, Laia Flores, Magali Mendy, Binta Drammeh, Frida Eldebrink, Rebekah Gardner, Michaela Onyenwere, Kennedy Burke, María Araújo, Iho López, Giedre Labuckiene i Julia Reisingerová.

Sobre Magali Mendy

Nascuda a Orly, França, el 6 de febrer 1990, Magalí Mendy és una escorta de 178 cm.

L’estiu de 2017 va arribar a l’Uni després de convertir-se en la MVP de la Lliga Francesa 2 amb el Porvenir Basket Chartes. La seva primera experiència al màxim nivell va ser molt fructífera; la francesa va aconseguir 9,5 punts amb un 42% en tirs de camp, 4,3 rebots i una valoració de 10,2 en 24 minuts per partit.

La seva segona etapa amb l’Spar va ser la temporada 19/20. Aquella campanya la jugadora va fer una mitjana de 14,1 punts, 3,4 rebots i 11,1 de valoració a l’Euroleague Women.