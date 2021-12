Karamo Jawara explicava aquesta setmana en una entrevista amb Diari de Girona que «amb l’arribada d’en Marc Gasol tot ha millorat, dins i fora de la pista». I el pivot noruec no s’equivocava. Gens. Dins de la pista perquè, des que el president va decidir jugar, el Bàsquet Girona ha encadenat tres victòries consecutives (la d’aquest divendres contra el Palma més soferta del que deixa intuir el 98-77 final i amb Gasol aportant 21 punts i 10 rebots per acabar amb 31 de valoració); i fora de la pista perquè 2.500 espectadors es varen acostar al pavelló en la prova que el pivot/president/propietari ha despertat a l’antiga afició al bàsquet masculí de Girona (la del femení no s’endormisca des de fa anys). Ni el dia, un altre divendres a les set de la tarda, ni el cartell del rival, el Palma és cuer, eren els millors per repetir els 3.500 espectadors del dia del debut de Marc Gasol. Tot i això, només van ser un miler menys els van veure com l’equip que ara entrena Jordi Sargatal va sortir molt ben parat d’un partit que, per moments, va semblar un intercanvi de cistelles contra un Palma que, amb Wesley Van Beck veient la cistella de la mida d’una piscina, 37 punts, va aguantart el duel d’anotació fins a poc més de cinc minuts del final (73-69). Allà sí que el president i la resta del Bàsquet Girona varen dir prou. Els de Sargatal van defensar millor, o simplement més, del que ho havien fet fins aquell moment i un triple de Marc Gasol va fer comprendre al Palma que efectivament acabaria perdent (80-69). Un altre triple, aquest de Kaspars Vecvagars en el darrer segon, va acabar exagerant el resultat final (98-77).

«Tenim ben treballat l’scouting de Van Beck, però penso que amb aquest tipus quan comences tou després es fa molt més difícil aturar-lo, crec que hem estat un pèl per sota a nivell de contactes i ha acabat anotant massa fàcil». Al final del partit, Jordi Sargatal parlava del que, durant molts minuts, va ser la principal via d’aigua que va entrar a la defensa del seu equip: Van Beck. L’escorta esquerrà del Palma va jugar molt còmode durant gairebé tot el partit i, si fa dues setmanes va fer 30 punts contra el Palència, aquest divendres va acabar amb 37 a Fontajau en un festival d’anotador que es va acabar traduint amb la impossibilitat gironina de trencar el partit. La lesió de Jawara en el segon quart, sembla que un altre l’esquena li hauria tornat a jugar una mala passada, també va acabar ajudant al fet que el Palma encara estigués viu ben entrat el tercer quart (73-69, després d’un nou triple de Van Beck). Moment on va arribar el veritable pas endavant del Bàsquet Girona. De Marc Gasol i de la resta del bloc amb bons moments de Sevillano, Franch, Vila... Pendents de Karamo Jawara El pivot noruec només va poder jugar 10 minuts després de lesionar-se en el segon quart del partit i, pel que va explicar Jordi Sargatal després del partit, la lesió és també és a l’esquena, igual que li han fet perdre molts dels partits d’aquest primer tram de la temporada. «Hem d’esperar les proves per veure com està, però sembla que és diferent que l’altre cop», va dir el tècnic. . «Treballo cada dia per ser millor i arribar algun dia a jugar a l’ACB»