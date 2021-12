Embalat a Europa i decidit a no ensopegar més a la Lliga, l’Spar Girona torna demà a l’acció. Ho farà a Fontajau, contra el Casademont Saragossa, i molt probablement amb una jugadora més respecte els últims partits. Michaela Onyenwere, ja recuperada de la lesió que va endarrerir la seva incorporació, s’entrena des de fa uns dies sota les ordres d’Alfred Julbe i té molts números de debutar aquest cap de setmana.

La nord-americana va ser presentada ahir en un acte promocionat per la marca Heco i així ho va explicar. «Segurament debutaré aquest dissabte», deia, tot parlant meravelles de l’Spar Girona i també de la ciutat. «Crec que he arribat al millor club per a mi. Per la comunió que hi ha, l’atmosfera i l’energia que transmet. Em permet jugar en una de les millors lligues del món, amb molt bones jugadores». Girona la definia com una «ciutat increïble» plena de «gent molt maca» que demostra un gran «amor pel club».