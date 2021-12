Xavi busca davant l'Elx la primera victòria de la nova era que va anunciar després de l'eliminació europea. Després dels empats davant Osasuna i Boca, el tècnic egarenc sap que, encara que vegi brots verds en el joc, de res serveixen sense triomf. «Les sensacions són cada vegada més bones, estem fent més passos endavant, però al final això va de guanyar», ha reconegut Xavi. «Les sensacions no serveixen per a res. Necessitem resultats. Necessitem una victòria per canviar la dinàmica». L'entrenador, tot i que veu coses positives, reconeix que hi ha molts aspectes en els quals ha de millorar. «Està costant més del que pensàvem. Hi ha jugadors que els costa entendre el joc de posició, cosa que costa d'entendre estant al Barça».

El Linares, rival del Barça a la Copa del Rei Alba i Dembélé, que van acabar amb molèsties a Pamplona, estaran disponibles aquest dissabte davant l'Elx. Sobre l'extrem francès ha tornat a reiterar el seu desig que renovi. Malgrat el degoteig diari de noms de possibles reforços, el tècnic no vol parlar-ne. «No serà fàcil reforçar l'equip. Quant a noms veurem el que passa. Ja pensarem en fitxatges a partir del dia 1, quan s'obri el mercat». Abans que pugui sumar Alves o algun jugador més, el repte és sumar els sis punts davant Elx i Sevilla. «Tenim urgències de resultats i necessitem els sis punts. Estem fent bé les coses, però no ens arriba per competir. Cal guanyar com sigui».