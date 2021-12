La vida dona moltes voltes. Tantes que Gerard Gumbau (Campllong, 1994) juga avui a l’Elx, l’equip que tant el va fer plorar el juny del 2020. Després va venir el segon ascens frustrat: contra el Rayo Vallecano. «Quan ens vam retrobar amb l’Enric (Franquesa, ara al Llevant) i en Mamadou (Sylla, a l’Alabès), les mirades eren d’«hòstia, ho teníem i se’ns va escapar». Però el futbol segueix i no et pots quedar en el passat, perquè sinó et quedes atrapat. «Estem sempre erre que erre, i és com agafar un fuet i fotre’s cops a l’esquena tot el dia», afirma el 2 de l’Elx, abans de retrobar-se amb el Barça i el Camp Nou, aquest dissabte: «Em faria il·lusió poder jugar-hi per primer cop de visitant perquè, a sobre, és el meu aniversari».

Amb l’arribada de Francisco, l’Elx ha recuperat el pols.

Em feia molta il·lusió que l’escollit fos Francisco. També sonava el nom de Machín: semblava que el Girona es traslladés a Elx. Sentia que vingués qui vingués seria com ser a casa un altre cop, en certa manera. Francisco ha entrat bé al vestidor. Ha arribat amb molta energia, amb ímpetu, tal com és ell. Ha fet quatre retocs per tal que l’equip se senti important i protagonista. Estic content per ell, perquè el treball que ha fet aquests dos anys a Girona li ha donat la recompensa de tornar a Primera.

Gumbau i Francisco a l'Elx, amb Pere Milla: qui ho hagués dit fa un any i mig.

És una sensació estranya. Arribar aquí, de fet, va ser molt estrany. Quan va trucar l'Elx em va tornar el record d'aquella nit: ens van guanyar un ascens. I els primers dies hi penses, però al final saps que és el futbol, i que aquestes coses passen. En Pere és un company més. En un primer moment era surrealista i li guardes una mica de rabieta, no de rancor, de dir hòstia, ens vas fotre un ascens, però en el fons saps que en aquell moment lluitaven pel mateix que tu i que perseguien el millor. No hi ha cap problema. Al contrari. Al vestidor hi ha bona gent. És un club familiar i estic content.

La de l'Elx era una oportunitat irrebutjable? Hi ha trens que passen pocs cops, i a Campllong no hi ha ni estació.

A Campllong només hi ha una parada d'autobús i potser en passa un cada vuit hores, així que quan passa s'ha d'agafar. La carrera d'un futbolista és curta, i has d'aprofitar les oportunitats per jugar al màxim nivell. Tornar a Primera em cridava molt. No ha pogut ser al club de la meva vida, però ha sigut a l'Elx. La Segona és súpercomplicada, súpercompetitiva, i un cop passes de Primera a Segona veus que és molt difícil tornar, i estic content d'haver-ho aconseguit, encara que per llàstima no hagi pogut ser amb el Girona.

Va ser difícil marxar de casa?

Quan era al Barça també m'hi sentia com a casa i quan vaig marxar al Leganés va ser difícil, però al final a casa sempre tens l'oportunitat de tornar-hi: potser no a nivell futbolístic, però al final de la teva carrera sempre podràs tornar a casa. Trobo molt i molt a faltar Girona i el Girona, però vull viure el màxim d'anys a Primera. Quan em retiri del futbol, Girona serà sempre casa meu. Aquests dos anys que he pogut estar-hi ja han sigut dos anys guanyats, un regal que no esperava.

La relació amb l'Elx, de fet, ve de més enrere. El primer dels nou partits amb el primer equip del Barça va ser al Martínez Valero (2014-15).

En el moment de trepitjar el Martínez Valero per primer cop com a futbolista de l'Elx em va venir el record del primer partit amb el Barça. Un record feliç, totalment contrari al del no ascens. El dia de la presentació sentia una barreja de sentiments terrible, increïble. Era dinamita. No es pot explicar, perquè a més venia del segon no ascens amb el Girona.

Aquell 15 de gener del 2015 devia ser un dia molt bonic.

És un dels moments més importants de tota la meva carrera. Diria que Samper es va posar malalt i el primer equip necessitava un mig. El Barça ja havia guanyat fàcil a l'anada, 5-0. Vaig pujar jo i Luis Enrique, havent-me vist en dos entrenaments, em va posar de titular i em va sortit tot perfecte. Crec que vaig fallar una passada en tot el partit i vam guanyar 0-4. Guardo una foto d'aquell dia emmarcada a casa.

Què més recordes d'aquella nit?

Jugàvem a les 9 del vespre, i a la tarda, a l'hotel, no em passaven les hores. Els meus pares van baixar amb cotxe des de Girona per veure'm debutar. La història d'aquell dia és increïble. El Barça ens donava entrades i jo en vaig demanar tres. Tenia fred i ens van donar una jaqueta Nike i vaig guardar les entrades en una butxaca, a l'hora de dinar. Ens van dir que deixéssim les jaquetes al passadís i quan ho vaig fer no vaig pensar a agafar les entrades. Era el meu primer dia allà, i no coneixia a ningú ni tenia confiança amb ningú, i per no quedar malament no vaig dir res, perquè ningú digués què ha fotut ara aquest?. Estava molt nerviós. Els meus pares van haver d'anar a les taquilles a comprar tres entrades i van veure el partit des del lloc de l'afició, a dalt de tot, súper amunt. La vaig liar, la vaig liar. Va ser una mica dramàtic. Sort que al final va acabar tot bé. Començant així, només podia anar a millor (riu).

I va anar a millor, tant que va arribar a compartir vida amb Messi i companyia.

Ara hi penso i dic hòstia, on era. Estava amb Neymar, Messi, Suárez, Iniesta. Estava amb jugadors increïbles i vivint moments espectaculars, com anar deu dies al Japó pel Mundial de Clubs. Els entrenaments eren una meravella: la gent no perdia mai la pilota. Ho vaig aprofitar i gaudir tant com vaig poder, però em va arribar molt jove. No ho controlava. Ho veia i ho sentia com una cosa normal, però no ho era. Sempre podré dir que vaig ser allà, amb els millors del món.

Amb el Barça van ser set victòries i dos empats. Devia ser dur caure al món real.Quan surts del Braça i te'n vas a un Primera que lluita per no baixar descobreixes com de difícil és guanyar. Costa moltíssim, sobretot a Primera. I t'adones que cada victòria s'ha de celebrar com cada títol que celebra el Barça. Seria aquesta la comparació, gairebé. A nosaltres ens tocarà suar de valent per salvar-nos. Francisco ens diu que hem de ser un equip, que tenim una molt bona plantilla, però hem de demostrar que som un bon equip i anar cap amunt.L'última. Com veu el Girona?La situació era irreal. Jo havia estat dins el vestidor a principis de temporada, i sabia que hi havia equip i cos tècnic per trencar aquella mala ratxa, i així ha sigut. Avui veig un Girona molt més sòlid. Era qüestió de resultats. Quan encadenes dos o tres resultats positius et reafirmes en el treball que estàs fent i tens la confiança que et faltava per mirar cap amunt. La Segona és molt llarga i soc positiu. El Girona té un esperit de lluita i de treball que el fa ser molt competitiu. Així ho vam demostrar nosaltres l'any passat, quan estàvem mig morts. Vaig seguint cada partit, i penso que l'equip anirà a millor. Crec que tenen arguments per estar entre els sis primers. Competiran per jugar el play-off, seguríssim. Seguríssim.