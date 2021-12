El GEiEG ha tancat la trilogia de publicacions amb motiu del centenari amb el llibre 100 anys en imatges que es va presentar ahir a la Biblioteca Carles Rahola. Es tracta de la darrera entrega que l’entitat ha publicat per commemorar l’efemèride que va celebrar fa dos anys i que va haver d’interrompre per la irrupció de la pandèmia. El llibre 100 anys en imatges continua l’estela de El GEiEG i Girona. Girona i el GEiEG i Art contemporani a Girona, presentats també durant aquest 2021. Escrit per Toni Iglésies i la col·laboració de Jordi Grau, Joan Boadas, i les seccions esportives i culturals grupistes, a més a més de socis destacats de l’entitat, el llibre recull un selecció de 850 imatges triades de l’arxiu dels diaris de la ciutat i de fotògrafs, amb l’empara de l’Arxiu Municipal.

«Mirar aquestes fotografies esdevé una autèntica experiència de reconstrucció de memòria i possibilitat de recuperar moments de tota mena. Des d’una visió històrica i sociològica, la compilació ajuda a copsar una mica més la importància i el paper de l’entitat en la història de Girona a partir dels anys vint del segle XX», explicava Iglésies. El llibre està disponible a les llibreries, Les Voltes, 22, Geli i Empúries, a més de les instal·lacions del club.