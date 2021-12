L’Espanyol va encaixar ahir una dura derrota davant el Celta a Balaídos (3-1). Els gallecs van ser molt superiors i van brindar una victòria a l’afició a casa, on feia gairebé tres mesos que no guanyaven. El Celta va dominar la primera part amb un gol matiner de Santi Mina, que abans del descans va engreixar Iago Aspas per donar més tranquil·litat al seu equip. A diferència de l’Espanyol, el Celta va ser ambiciós i va trobar el tercer, obra de Denis Suárez, a la segona part. Loren Morón va maquillar el resultat en l’afegit.