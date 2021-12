S’acosta Nadal i arriben els regals a l’Uni. Aquesta tarda contra el Casademont Saragossa (18:10) els aficionats de l’Spar Girona podran veure en acció a Fontajau, per primera vegada, un dels grans fitxatges de l’estiu, Michaela Onyenwere, ja recuperada de la lesió que va retardar la seva arribada. La nord-americana ja fa dies que s’entrena a les ordres d’Alfred Julbe però fins avui no s’estrenarà en partit oficial amb les seves companyes i la seva nova afició. El debut d’Onyenwere no és l’única bona notícia de la setmana per a la parròquia gironina que veu com arriba un altre regal en forma de fitxatge. Es tracta de Magali Mendy, una vella coneguda de Fontajau, que viurà la tercera etapa al club. Mendy, de 30 anys, s’incorporarà el dia 26 un cop lliure de contracte del seu actual equip, el Flammes Carolo.

La francesa signa per aquesta temporada i dues més i torna, doncs, a un club que coneix a la perfecció perquè hi va jugar el cursos 2017-18 i 2019-20. «És una jugadora coneguda i molt implicada al club. Ho ha posat molt fàcil per venir a fer-nos un cop de mà», assegurava Pere Puig. «Estem en disposició de fer un esforç i és una jugadora que encaixa perfectament amb l’estil de joc que estem fent: molt agressiva en defensa, molt implicada amb l’equip, bona tiradora i li agrada el joc ràpid. Per tant estem segurs que encaixarà perfectament», afegia. El màxim responsable esportiu subratlla que amb Mendy, Julbe tindrà més rotacions. «Estàvem amb la reserva. Han estat uns mesos durs amb una plantilla molt curta i les lesions no ens han respectat». L’escorta francesa encara no podrà debutar avui contra el Saragossa a Fontajau. El partit arriba després que les de Julbe brillessin contra l’Schio (65-55) a l’Eurolliga. La victòria contra les italianes i la del cap de setmana passat a la pista de l’Estudiantes (62-73) han servit per treure el mal regust de boca que va deixar la derrota contra el Gernika en l’últim partit de Lliga a Fontajau (62-63).