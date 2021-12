El gimnasta espanyol Ray Zapata va dir que l’any que s’acaba ha sigut «increïble» pel naixement de la seva filla i la medalla de plata conquistada en els Jocs Olímpics de Tòquio tot i que va assegurar que ara està «lluitant per un contracte per comprar un pis i tenir un sostre» que sigui seu.

Zapata, de 28 anys, és un dels grans gimnastes espanyols. Aquest 2021 ha sigut excel·lent per a ell, tant a nivell personal com professional. «Ha sigut un any increïble per la meva nena, un element nou, la medalla. ¿Què més es pot demanar? Estic lluitant per un contracte per comprar-li un pis a la meva filla i tenir un sostre que sigui nostre. Sense això no podem, és mala sort, però crec que aviat arribarà», va dir Zapata, a qui li valdria «qualsevol mena de contracte del Comitè Olímpic Espanyol o qui sigui».

«El que m’arribi serà bo de cara a tenir solvència per als bancs. Tinc una beca del Pla ADO, però si t’adones amb els impostos que s’han de pagar avui a Madrid això no t’arriba per comprar-te una casa. Tinc una nena petita, vol menjar i s’ha de pagar la llum. I no arriba», va dir.

Ray Zapata, que va acudir a la gala anual del COE, va opinar que «la gimnàstica no està valorada com s’hauria de valorar». «Hi va haver un espai de temps en què no es podia vendre gaire, però ara estem en una època molt bona. L’equip es va classificar per als Jocs i és la medalla individual. La gimnàstica ha pujat en tots els sentits, tant masculina com femenina», va dir.

Més suport

«Hi hauria d’haver més suport per aquesta part. No entenc per què quan hi ha molts ‘influencers’ per allà, que no dic que sigui dolent, però crec que treballem més que ells per ser on som. La gimnàstica només es veu cada quatre anys. Jo intento ser pioner i que es mostri i es parli de la gimnàstica el màxim possible. Ho estic aconseguint i seria ideal que es continués parlant tot aquest cicle i que es promogués més perquè donem molt joc a l’hora de fer qualsevol cosa», va dir.