Aquesta tarda, a partir de les quatre, el Nou Estadi de Palamós es converteix en l’escenari del duel entre el Costa Brava i el Gimnàstic de Tarragona. Dos clubs que es presenten a la cita després de tallar de soca-rel les seves respectives dinàmiques negatives gràcies als triomfs contra l’Alcoià i el Vila-real B. A la banqueta visitant s’hi asseurà un vell conegut de l’afició gironina com ho és Raül Agné. El de Mequinensa s’estrena al capdavant del conjunt grana aquesta temporada, després del seu pas pel Girona -en dues etapes-, Cadis, Tenerife, Còrdova o el NMG Zonghyou xinès, entre d’altres equips. Pel Costa Brava, Aimar és dubte mentre que continuen de baixa Andreu Guiu, Gil Muntadas i Ilyas Chaira. Tots tres estan descartats.

Com li estan anant les coses en la seva primera temporada a Tarragona?

Doncs puc dir que bé. Vam començar millor impossible el curs, però cap al mes de novembre vam patir una davallada a nivell esportiu. No obstant això, ara mateix estic content perquè l’equip està demostrant un gran nivell de joc tot i les dificultats que ha d’afrontar.

Ara visita Palamós per enfrontar-se a un Costa Brava que trenca una molt mala ratxa de resultats. Gairebé com li ha passat al Nàstic. Com preveu que serà el partit?

Com ha dit, tots dos equips arribem després d’haver trencar una dinàmica de resultats dolenta. Nosaltres, havent guanyat el líder, el Vila-real B, i ells l’Alcoià amb un gol en l’últim minut. Això farà que el duel sigui molt igualat. De fet, com passa amb tots els d’aquesta categoria. No pots refiar-te de cap rival, encara que sigui el cuer i tingui només deu punts».

Li està sorprenent la nova categoria?

Pel que estic veient, el que puc dir és que és una competició molt dura i igualada, però al mateix temps molt maca. La podríem definir com una Segona Divisió però en petit format. Hi ha equips amb molt de potencial i això fa que sigui interessant de veure.

Si abans d’arribar a Tarragona havia entrenat el Còrdova, l’anterior etapa va ser a l’estranger. A la Xina, concretament. Com va ser aquesta experiència?

Va arribar un moment en el qual tenia ganes de sortir a l’estranger. Trobo que és una aventura que tot entrenador ha de fer en algun moment de la seva esportiva. A mi, en concret, em va tocar anar-me’n a la Xina i després del temps que m’hi vaig passar, vaig tancar aquella etapa amb un bon gust de poca. Vam patir algun problema per culpa dels impagaments, però esportivament va ser una gran experiència.

Fins a dues vegades va poder dirigir el Girona, una d’elles amb un ascens inclòs. Considera que ha canviat gaire el club des de la seva sortida?

Al Girona el segueixo, com faig amb tots els equips que alguna vegada he entrenat. Quan vaig arribar-hi el Girona era un club petit i molt familiar. Amb l’entrada del City Football Group s’ha professionalitzat al màxim. És una entitat amb més glamour. Sempre vull que li vagin bé les coses al Girona. Tot i això, el meu cor i els meus sentiments ara mateix estan al costat del Nàstic.

Encara deu tenir relació amb algú del club, suposo.

Sí. L’utiller i el delegat que hi ha ara són en Jota i en Galiano, els mateixos que hi havia quan jo feia d’entrenador.