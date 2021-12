L’Spar ha guanyat plàcidament el Casademont Saragossa (90-53) en un partit que ha comptat amb grans al·licients, com el duel de bases Laia Palau-Anna Cruz, o el debut de Michaela Onyewere, que ha encertat els seus primers punts vestida de vermell.

Les gironines han entrat en el partit un xic a ralentí. Les de Saragossa, liderades per una encertada Vega Gimeno (12 punts al 1r quart), han portat la iniciativa durant gran part del tram inicial. Les d'Alfred Julbe, però, no han tardat a igualar el marcador i gràcies a un gran joc coral liderat amb una bona defensa han revertit la situació fins a col·locar-se amb 8 punts d'avantatge en acabar el primer quart. Els aficionats han pogut celebrar els primers punts de l'esperada debutant, la jove Michaela Onyewere, "rookie" de l'any a la WNBA i cridada a ser una de les figures de més projecció d'aquest esport.

En el segon quart les gironines han baixat pistonada. L'Spar ha travessat una fase de nebulosa amb poc encert en el tir, probablement fruit del cansament acumulat i la manca de rotació. El Saragossa, amb grans figures com Anna Cruz, Vega Gimeno o la nord-americana Calhoun, no ha aprofitat les seves ocasions (10/27 en tirs de camp) i les gironines han reaparegut amb un gran bàsquet coral (totes les jugadores han marxat al descans havent anotat) i amb una línia defensiva ascendent (21 rebots i 4 recuperacions) que els hi ha permès arribar amb onze punts de marge al descans (39-28).

La revolució vermella ha arribat al tercer quart. L’entrenador del Casademont, Carlos Cantero, no sabia com posar-se en veure la sangria del seu equip que s’ha quedat sense capacitat de reacció davant la confiança imperial de les gironines, que han arribat a superar els 20 punts de diferència en diversos moments. Els caps cots de les saragossanes de la banqueta era la màxima expressió de la impotència de l’equip de Cantero, que ocupa el vuitè lloc en la classificació i en els propers partits es juga la participació en la Copa de la Reina.

En el darrer quart Fontajau s’ha posat a botar. El motiu: el marcador a tres minuts per acabar (85-45). Després de les taquicàrdies viscudes en els darrers partits, avui el nivell de superioritat era tan evident que l’afició no podia fer res més que aplaudir. Els 2.720 aficionats, aquest cop sí, han fet lluir el pavelló i han gaudit d’un final de partit plàcid on, tot i la diferència de quaranta punts en el marcador, han viscut el bàsquet en la seva màxima esplendor. Avui sí, Alfred Julbe marxarà satisfet.