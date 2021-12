El Sarrià afrontava un partit estrany amb el pavelló buit a causa de la sanció imposada per la federació després dels incidents del partit davant de l'Alacant. El conjunt dirigit per Josep Espar tenia una bona oportunitat per sumar una victòria important per sumar punts de cara a la permanència, però han acabat perdent davant un rival directe com el Cajasur de Còrdova (30-31).

Els gironins han dominat durant gairebé tota la primera meitat, sense tenir un avantatge molt ampli, només d'un o dos gols. Ja en la segona meitat, i amb el 19-18, els visitants han fet un parcial de 0-3 que els ha posat dos gols per sobre (19-21). Això ha canviat la dinàmica del partit perquè a partir de llavors ha estat el conjunt andalús que ha portat la iniciativa en el marcador i quan faltaven cinc minuts ja dominava per 3 gols (27-30). El Sarrià ho ha intentat, però no ha pogut capgirar aquest marcador en contra.