Diuen que la darrera nit de l’any és la més màgica. Una nit on conflueixen moltes variants perquè quelcom molt difícil pugui fer-se realitat. Ahir, no en la nit, però si en l’últim capvespre futbolístic de l’any a Palamós, el Costa Brava es va encarregar de fer el primer regal de Nadal a la seva afició. Va ser per la mínima amb un gol de Boris Garrós, en el refús d’un penal fallat per ell mateix, i que va ser suficient per batre un Nàstic contra el qual sempre és especial guanyar. La victòria és la segona consecutiva per a un Costa Brava que mira el futur amb optimisme després de moltes setmanes enfonsat.

Amb una victòria després de tantes derrotes, el Costa Brava tenia una oportunitat única contra el Nàstic de passar les festes de Nadal amb tranquil·litat. Tant es val si la nomenclatura és Llagostera o no, que quan els tarragonins arriben a terres gironines tot pot succeir. I més, si s trenca una dinàmica de resultats tan dolenta com ho van fer els homes d’Óscar Álvarez, ahir altre cop assegut a la banqueta. El Nàstic va començar ensenyant les urpes, venia de guanyar el líder. Només havien transcorregut cinc minuts quan Marcos va haver de volar i aturar una falta. Era la primera de les dues parades salvadores de la tarda. La primera pel Costa Brava havia d’arribar, i així va ser quan l’àrbitre va decretar penal a favor dels locals. Boris es va estrenar com golejador, no amb el penal, sinó amb el rebuig. El Nàstic ho va intentar amb arribades a la segona part fins que Royo va veure la segona groga al 75. Amb la superioritat, els visitants van ampliar el domini del partit però van topar amb un Marcos estel·lar que va ajudar a sumar la segona victòria seguida a un Costa Brava que passarà ben feliç les vacances de Nadal.