Palamós donarà avui el tret de sortida a la 45a edició de la Christmas Race, organitzada pel Club Nàutic Costa Brava de Vela i que l’any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia. Seran unes 300 embarcacions i uns 400 regatistes, tant en vela olímpica com en vela lleugera que competiran al llarg de quatre dies, fins al pròxim dimecres, a les aigües de la badia de Palamós. Entre ells, grans regatistes europeus i també promeses olímpiques provinents de 17 països diferents i que ja miren cap a l’objectiu de ser als Jocs Olímpics de París del 2024. Ahir, molts dels participants ja van començar a preparar les seves embarcacions perquè tot estigui a punt i no hi hagi cap ensurt per a la sortida que tindrà lloc a Palamós.

Els 400 participants disputaran un màxim d’onze proves. Tres diumenge, tres dilluns i tres dimarts, mentre que dimecres se’n faran dues, ja que a la tarda està prevista l’entrega de premis. Aquestes regates estaran dividides en un total de nou categories. La més nombrosa, la 420 Masculina, amb 72 inscrits. A més, també hi haurà aquestes categories: ILCA4 Masculina, ILCA4 Femenina, ILCA6 Masculina, ILCA6 Femenina, ILCA7, 420 femenina i 470 mixta. Totes les proves es duran a terme a una sola deu, la de les instal·lacions del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, i hi haurà dues àrees de regata depenent de la categoria.