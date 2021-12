El GEiEG va ensopegar ahir a casa davant l’Almeda (37-45), en un partit on el conjunt de Vivolas no va estar encertat de cara a cistella, com sí que ho havia fet en els dos partits anteriors, que havia guanyat. Ahir, la defensa gironina va tornar a ser bona, almenys en els tres primers quarts (28-27). Després, un parcial de 0-12 va canviar la tònica del partit (28-39), quan les rivals es van fer fortes i el GEiEG no va poder reaccionar.