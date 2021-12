A prop, molt a prop va estar el Garatge Plana Girona en donar un ensurt, i dels grossos, al totpoderós Barça, que arribava a la cita amb un ple d’11 victòries en onze partits, però que ahir va haver de suar de valent per emportar-se els tres punts del Pavelló de Palau (3-5). El conjunt entrenat per Ramon Benito i Marc Comalat havia fet el més complicat, capgirar un 0-2 en contra, per posar-se 3-2 quan només faltaven set minuts per acabar el partit. Però els blaugrana van imposar la seva llei en els instants finals i van aconseguir donar la volta al marcador per continuar invictes a l’OK Lliga. Tot havia començat bé pels blanc-i-vermells quan Jaume Llaverola va aturar un penal al minut 10 de partit. Semblava que s’arribaria al descans amb empat a zero, però quan tot just faltava un minut per marxar cap als vestidors Joao Rodríguez va inaugurar el marcador marcant el primer gol pel conjunt visitant (0-1). De fet, semblava que els blaugrana s’encaminaven cap a la victòria quan el mateix jugador portuguès va anotar el 0-2 als cinc minuts de la represa.

Potser perquè els contrincants ja ho veien molt clar o perquè el Girona encara no havia dit l’última paraula el partit va fer un gir de cent vuitanta graus amb només 7 minuts. Gerard Pujol retallava distàncies quan encara faltava un quart d’hora per acabar, i un doblet de Carles Sánchez posava als locals per davant en el marcador (3-2) amb molt poc temps perquè el Barça pogués reaccionar. Només quedaven set minuts i mig pel final, els blaugrana patien i veien perillar la seva condició d’invicte. Però el Barça és molt Barça, i un gol de Nunes empatava el partit a sis minuts pel final, i un doblet de Panadero despertava del somni a un Girona que ho va tenir a tocar.