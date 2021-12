Dimecres passat després de l’esclat dels dos milers de persones que poblaven la graderia de Fontajau en veure guanyar el seu equip, vaig dir al cap d’esports d’aquesta casa que m’agradaria escriure sobre el que acabàvem de viure. Aquest fet no seria remarcable si no és perquè estem parlant d’un partit internacional de bàsquet femení, retransmès per dues televisions, que l’endemà serà portada de diferents diaris i que a banda d’aficionats i aficionades cada vegada atrau més patrocinadors. Per fregar-se els ulls es podria pensar, si no és que aquest és un fet habitual i normalitzat a la ciutat de Girona.

De veritable revolució qualifiquen alguns l’aparició pública de l’esport femení. Més enllà d’un fet que és evident, caldria no quedar-nos en el cofoisme que l’únic que provoca és no seguir fent passos endavant. Les veritables responsables d’aquest esclat són les mateixes dones esportistes, i en menor mesura tots aquells que les han acompanyat en aquesta llarguíssima travessa. Per això caldria que alhora que se segueix avançant es recordés el llegat de totes aquelles valentes que al llarg de dècades de foscor han mantingut una petita flama que les noves generacions convertiran en foguera. Res seria el mateix sense la Quima Casas, l’Anna Junyer o l’Encarna Granados entre moltes, moltíssimes d’altres. Tot i haver fet grans avenços, s’han fet a pesar d’una societat, i sobretot d’unes institucions que no han estat a l’alçada. Us en vull posar un exemple, aquest mateix desembre el CSD del Gobierno més progressista de la història repartia catorze milions en els clubs de lligues professionals masculines (ACB i ASOBAL) per minimitzar els efectes econòmics de la COVID. Sabeu quants diners han destinat als clubs professionals femenins? Exacte, zero euros. Tot i això, es important recordar que l’Ajuntament de Girona i la Generalitat han entès que sense una discriminació positiva cap a l’esport femení, que ajudi a minimitzar la gran bretxa que encara existeix entre els dos sexes, no podríem viure el que estem gaudint els aficionats de l’Uni Girona. Aquesta pota institucional no seria tan ferma si no se sentissin empesos pel clam d’esportistes que ja són referents pels infants del territori i per milers de seguidors/es. Nosaltres aficionats i esportistes cal que seguim pressionant, lluitant i gaudint. Tot adaptant la frase d’Emma Goldman: «Si no les puc animar, aquesta no és la meva revolució».