L’Olot estava avisat que la visita al Xevi Ramon no seria fàcil, ja que el Vilassar encara no hi coneixia la derrota fins ahir. El conjunt garrotxí va haver de treballar de valent per sumar els tres punts en un camp, de dimensions petites i amb la gespa artificial molt deteriorada, que no afavoria el joc de possessió de l’Olot. A més, el líder tampoc va poder comptar amb el seu màxim golejador, Sergi Arranz, baixa a causa de la Covid-19. Amb aquestes circumstàncies, l’equip d’Albert Carbó va optar per un joc més directe i no tan vistós. L’Olot mirava de fer mal a pilota aturada i accions aïllades mitjançant Ferri com a executor. De fet, de les botes del banyolí va sortir l’assistència de l’únic gol visitant. Zaka va aprofitar una excel·lent centrada per rematar al fons de la xarxa al minut 26.

A la segona part, els garrotxins van cedir la pilota i es van dedicar a defensar el resultat. Batalla i Carles Mas van ser clau per evitar les tímides aproximacions dels maresmencs. Amb els tres punts al sac, el conjunt volcànic encadena el tercer triomf consecutiu i continuarà una setmana més com a líder del grup cinquè de 3a RFEF. A la pròxima jornada, l’Olot descansarà i pot perdre el lideratge si el Girona B és capaç de guanyar.