El Madrid va topar ahir amb el mur defensiu del Cadis, frenant la seva ratxa de 10 victòries consecutives amb un empat sense gols al Bernabéu (0-0). El líder i l’equip més golejador de Primera no va poder superar la porteria del penúltim classificat, un dels equips que més gols rep.

Els d’Álvaro Cervera van resistir durant tot el partit els atacs dels madrilenys, que malgrat tenir diverses baixes per la Covid van presentar un onze temible. El Madrid no va tenir res a fer a l’àrea dels visitants, que van quedar-se sense l’ex del Girona Choco Lozano per lesió. El porter Ledesma es va vestir d’heroi amb les seves aturades.