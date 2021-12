El Sevilla i el Barcelona disputen aquest vespre un duel d’altura al Sánchez-Pizjuán, corresponent al partit ajornat de la quarta jornada, tot un clàssic amb el plus afegit que està en joc la confirmació dels andalusos com a aspirants a LaLiga contra de la necessitat de ressorgir d’un rejovenit conjunt culer. Una victòria blaugrana deixaria els de Xavi en llocs de Champions. La prova de la importància que estan tenint els joves en el Barça de Xavi és l’autoria dels últims cinc gols. Jutglà, Gavi i Nico González van marcar en l’últim partit davant l’Elx (3-2), mentre que el gallec i Ez Abde ho van fer contra l’Osasuna (2-2).

La visita al Sevilla arriba després d’una última data propícia per als interessos de l’equip blaugrana. A més de la seva soferta victòria contra els il·licitans, van perdre tres rivals directes en la pugna per jugar l’any vinent en la Lliga de Campions: Reial Societat, Atlètic i Betis. Així, la quarta posició que assegura la classificació per a la pròxima edició de la màxima competició europea la marca ara el Rayo Vallecano, que tan sols té tres punts més que el Barcelona, si bé ha disputat un partit més. Xavi recupera Piqué, que no va jugar davant l’Elx per acumulació de targetes, i molt probablement Demir, que va ser baixa d’última hora dissabte passat per una indisposició gàstrica. per contra continuen de baixa Ansu Fati, Memphis Depay, Pedri, Sergi Roberto, Braithwaite i Dest. Per la seva banda, el Sevilla no pot comptar amb Acuña, Montiel, Ocampos, Lamela, Navas, Suso i Oliver Torres.

El Pizjuán ha estat un estadi propici per al conjunt blaugrana en l’última dècada. Des de la temporada 2007-2008, el Barcelona tan sols ha perdut una vegada davant el Sevilla en LaLiga sent visitant. Va ser en el curs 2015-2016, quan va caure per 2-1. La resta de trobades van acabar amb vuit triomfs catalans i cinc empats.