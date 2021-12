La ratxa triomfal de l'Spar Girona a l'Eurolliga s'ha trencat aquesta tarda de manera contundent a Istanbul, a la pista del Fenerbahçe (78-57). Les gironines només han pogut plantar cara fins a mitjans del segon quart, i amb la derrota han acabat cedint el lideratge a l'equip turc. Al descans l'Uni ja perdia de 12 (42-30) i una sortida fulgurant de les locals a la segona meitat (7-0) ha disparat la diferència a -19 (49-30). Poca cosa més ha pogut fer l'Spar Girona, que també ha perdut l'average amb el rival després que a Fontajau les noies d'Alfred Julbe s'imposessin de 12 (71-59).

L’Spar Girona ha pogut mantenir el ritme anotador endimoniat del Fenerbahçe fins a mitjans del segon quart. En els primers 10 minuts (19-19), ha estat dins del partit gràcies a l’aportació de Gardner, mentre que pel bàndol local Williams ja marcava diferències. El problema ha sigut que en el segon parcial (23-11, per un 40-30 al descans), la nord-americana del Fenerbahçe, que ja s’enfilava als 14 punts, ha estat perfectament secundada per McBride (11) i per Sabally , que amb 7 punts seguits, ha obert el primer forat important al marcador. Del 27-25, al 38-27, i l’Uni que cada vegada tenia més problemes per anotar, també patia en defensa per aturar el talent turc. Per fortuna, Iagupova, una de les grans figures del Fenerbahçe, passava desapercebuda. Gardner tant sols ha pogut aportar dos punts a l’Uni en el segon quart, i malgrat els 8 de Burke, la diferència ja era de -12 a l’equador del partit.

Aquesta vegada, però, no hi va haver reacció possible. Si a Sopron o la setmana passada a casa contra l’Schio l’equip gironí s’havia revelat a la segona part per remuntar de manera espectacular, ahir la missió era de màxima dificultat, i més veient l’escàs percentatge d’encert que l’Uni havia acreditat en els primers 20 minuts (1/6 triples). Amb prou feines ha començat el tercer quart l'equip de Julbe ja es veia 19 punts avall (49-30) després d'un parcial de 7-0. Un triple de Iagupova ha disparat el desaventatge per sobre dels 20 (56-35) a menys de quatre minuts per acabar aquest parcial. A la facilitat anotadora local, s'hi afegien els problemes de l'equip gironí per veure cistella. Un triple de Burke deixava en -19 la diferència al final del tercer quart (60-41).

En el darrer parcial l'equip d'Alfred Julbe ha intentat fer un pas endavant per reduir la diferència. Protegit amb una defensa en zona ha aturat en part la producció del Fenerbahçe (63-45) però el desencert ofensiu es mantenia i no hi havia manera d'avançar. Quatre punts de Flores després de rebre una personal antiesportiva han deixat l'Uni a -15 (66-51). Quedaven 4 minuts i es podia somiar amb intentar salvar l'average. Però no ha pogut ser. Ho certificava Sabally amb 7 punts seguits per posar la màxima diferència a favor de les turques (78-53) i finiquitar un partit sense història que, a pesar de tot, no entela gens l'extraordinari paper de l'Uni en aquesta Eurolliga, on segueix amb totes les opcions de passar a quarts ben vives. El triple final de Reisingerova s'ha quedat en anecdòtic (78-57).