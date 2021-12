No passa cada dia que un equip modest com el Sarrià pugui jugar contra un dels històrics de l’handbol espanyol com el Bidasoa d’Irun. La victòria en primera ronda contra el Cisne i el posterior sorteig van fer un regal de Nadal anticipat als aficionats sarrianencs que avui podran gaudir d’un rival d’entitat que competeix amb èxit a l’Asobal i a Europa en el partit corresponent a la segona ronda de la Copa del Rei. Una eliminatòria a partit únic que es jugarà (21h) en un pavelló ple perquè la sanció que va posar la Federació al club de jugar a porta tancada només val per la lliga.

«Volem fer el millor partit possible davant jugadors experts i de molta qualitat», explicava Josep Espar. La diferència de pressupost i de qualitat entre els dos equips, i les nombroses baixes que té el Sarrià (Ballester, Teixidor, Mariscal, Torres, Vicente, Martí Arnau i Serrano), fan que donar la sorpresa sigui, pràcticament, impossible. Tot i així, Espar creu que «l’objectiu estarà assolit» si el seu equip «juga al màxim nivell» i també «serà positiu per certs jugadors que van acumulant experiència i estan fent passes endavant». El tècnic afirma que «a diferència del futbol», un partit d’handbol «són 60 minuts i guanya qui està més fort». Un dels jugadors que aquesta nit serà sobre el parquet serà Guillem Lozano qui, a més, serà l’únic de l’equip que portarà una samarreta especial. L’extrem vestirà amb un logo de La Marató de TV3, un «honor» per a ell. Una samarreta que serà posteriorment sortejada entre els aficionats que facin un donatiu fins al 9 de gener. A més, sèra doblement especial per a Lozano perquè el tema d’aquesta any de La Marató, el de la salut mental, «em toca de prop perquè el meu pare ho pateix», explica. En referència al duel contra el Bidasoa l’equip l’afronta «amb moltes ganes i il·lusió, però som conscients de la diferència entre un equip i l’altre». L’esperança és l’últim que s’ha de perdre i «en l’esport mai se sap el que pot passar», sentencia. El Bidasoa és quart a l’Asobal, amb dos partits menys i a un punt del segon, el Granollers, posició que han ocupat bona part del curs.