El Bàsquet Girona ha detectat dos positius per covid-19 a la plantilla. De moments els afectats estan aïllats i la resta de l’equip manté el pla de treball pensant en el partit de dimarts que ve a Lleida, que es jugarà amb normalitat si no apareixen més casos. El virus està assotant la LEB Or. Ahir només es van jugar 3 dels 9 partits previstos.