El Sevilla i el FC Barcelona van empatar a un en el partit ajornat de la quarta jornada al Ramón Sánchez-Pizjuán, on els andalusos, que van jugar amb un menys gairebé mitja hora per una acció absurda de Jules Koundé que li va costar l’expulsió, van deixar passar el tren de pressionar al líder i els blaugranes continuen fora de zona de Champions. Per sensacions, qui va sortir més reforçat del partit va ser el Barça que, sens dubte, va oferir la millor versió des que Xavi Hernández n’és l’entrenador. Els blaugranes van sotmetre els sevillans ja a la primera part i van saber contrarestar el gol inicial de Gómez amb un altre d’Araujo a la sortida d’un córner. A la represa, amb els extrems oberts (Abde i Dembelé), el Barça va tenir ocasions de sobra per guanyar el partit. Les més clares, sobretot, un xut al pal de Dembélé i un cop de cap de Gavi que va sortir llepant el pal de Bounou, ja en el temps afegit. El Sevilla, carregat de baixes per lesió i després del desgast físic realitzat el cap de setmana contra l’Atlètic de Madrid, va acabar donant per bo i celebrant un punt que, això só, no li permet acostar-se al líder Reial Madrid.

Els gols van arribar a la primera part en sengles jugades d’estratègia, marcats per l’argentí Alejandro ‘Papu’ Gómez, sobre la mitja hora, i l’uruguaià Ronald Araújo en l’últim minut d’aquest període, després de dos còrners i a partir d’aquí el Sevilla, amb deu per l’expulsió de Koundé, es va defensar bé per a mantenir el resultat. Amb un onze d’allò més jove i alhora descarat amb nois com Gavi, Abde o Jutglà el Barça va sortir sense manies. Jutglà ho va provar un parell de vegades des de fora l’àrea mentre Abde posava a prova la seguretat de Kounde a la banda. La pilota era del Barça que no trobava, això sí, el camí del gol. Sí que ho faria el Sevilla en una acció de pissarra molt ben finalitzada per Gómez, que va guanyar la partida a Abde. El Barça estava treballant bé i no es va enfonsar. Abans de la mitja part aconseguiria igualar el marcador en una altre acció a pilota aturada. Aquest cop seria Araujo, de cap, qui remataria imponentment per fer pujar l’1-1 al marcador. Ja a la represa, Koundé va llançar una pilota contra Alba i va ser expulsat .Amb un home més, els de Xavi van apujar el nivell i el grau de competitivitat davant un Sevilla que jugava al límit amb molta intensitat. Abde va tenir un cop de cap claríssim després d’una magnífica centrada d’Abde amb la cama dreta. Igual o més clara va ser una fuetada de Dembélé des del vèrtex de l’àrea que va escopir el pal. Xavi es desesperava des de la banda veient com el seu equip es quedava sense el premi gros. Després d’un tímid cop de cap de Luuk De Jong, ja en la darrera acció del partit, Bounou va atrapar un xut des de la frontal de Jordi Alba. L’empat final manté el Barça setè classificat, fora dels llocs que donen dret a jugar la Champions i també l’Europa League.