Fontajau viurà un programa doble de bàsquet el proper diumenge 9 de gener. Els calendaris de la LEB Or i de la Lliga Femenina han volgut que el Bàsquet Girona i l’Uni coincidissin a casa aquell mateix cap de setmana i finalment l’equip de Marc Gasol ha programat el seu partit contra el Melilla per les 12 del migdia, i l’Spar s’enfrontarà a l’Araski a les 18h de la tarda. Per als amants de l’esport aquell mateix diumenge també els té preparat un altre plat fort, a les 14h de la tarda, a Montilivi, amb el Girona-Fuenlabrada de la lliga Smartbank.

Tant el Bàsquet Girona com l’Uni estan pendents de les restriccions d’aforament que el Procicat i la Generalitat tornaran a fixar per intentar rebaixar l’alt ritme de contagis de la Covid-19. «No sabem res concret, però sembla que serà un 50% de l’aforament i això almenys ens permetria posar 2.500 espectadors, que ja és una bona entrada, i que tots els socis tinguessin cabuda», explicava ahir el president de l’Uni, Cayetano Pérez. Això sí, el dirigent admetia que «tornar a posar restriccions seria fer una passa enrere i ens tallaria la voluntat de fer crèixer la massa social». El proper partit a casa de l’Uni serà el 4 de gener (19.30) contra l’Ensino de Lugo. Aquell dia s’haurà de veure quines restriccions hi ha vigents. Per la seva banda el Bàsquet Girona té pendent un partit a Lleida el proper dia 28 i no tornarà a casa fins aquell diumenge 9 de gener contra el Melilla al migdia. El Girona de futbol també pot tenir restriccions d’aforament a Montilivi, però en aquest cas, les marcarà el CSD i la LFP. El primer partit afectat serà el duel de Copa amb l’Osasuna, tot i que de moment la venda d’entrades anticipades que es va iniciar la setmana passada es manté sense canvis a l’espera d’esdeveniments.