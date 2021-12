La 45a Christmas Race, que s'ha celebrat del 19 al 22 de desembre en aigües de la badia de Palamós, ha finalitzat avui amb sis victòries espanyoles, en 470 Mixt María Bover/Pablo García, en ILCA7 Ricard Castellví, en ILCA6 Masculí Daniel Cardona i en Femení Isabel Hernández, en 420 Marc Mesquida i Ramon Jaume en Masculí i Stella Maris Enríquez/María Núñez en Femení. En l'ILCA4 els títols se'n van anar cap a Holanda amb victòria de Floris Scharffordt en Masculí i Singe Brinkert en Femení. Els premis especials Manel Albalat, al vencedor absolut de la Christmas Race, ha estat per al català Ricard Castellví (ILCA7) i el premi Diputació de Girona, al primer juvenil absolut, per al balear Xavier García Ollé.

Ha estat una Christmas Race caracteritzada per vents suaus, però no per això ha deixat de ser completa. En la classe 470 Mixt es van poder celebrar deu de les onze proves previstes. La tripulació campiona d'Espanya, formada per María Bover (RCN Palma) i Pablo García (RCN Gran Canària) ha estat la vencedora després d'anar de menys a més i d'imposar-se en l'última jornada a la poderosa flota italiana, quedant el tricampió mundial d'Optimist Marco Gradoni i Alessandra Dubini i a la doble subcampiona mundial júnior Benedetta Di Salle i Francesco Padovani, en segona i tercera posició respectivament. En una altra de les classes olímpica, ILCA7, podi cent per cent espanyol amb triomf del català Ricard Castellví (CN Cambrils) després d'una dura pugna amb el balear Pep Cazador (CN Arenal), que va dominar les dues primeres jornades, mentre que Castellví va ser superior en les dues últimes. La tercera plaça ha estat per al també balear Mario Plomer (CV Port d'Andratx). En la tercera categoria olímpica a Palamós, ILCA6 Femení, la canària Isabel Hernández (RCN Gran Canària) va acabar imposant-se a Cristina Vilariño (CN Arenal) i Ascensión Roca de Togores (RCN Torrevieja), que havien liderat en les jornades anteriors. En ILCA6 Absolut i Masculí el títol ha estat per a Daniel Cardona (CN Arenal), seguit de l'holandès Daan Boekholt. Tercera era Hernández que a més del títol femení pujava al tercer lloc del calaix absolut.

En la classe 420 van guanyar Marc Mesquida i Ramon Jaume (CN Arenal) en categoria absoluta i masculina, mentre que en femenina es van emportar la victòria les gallegues Stela Maris Enríquez/María Núñez (RCN Sanxenxo). Els catalans Pau Llibre Vinyes-Miralpeix/Alberto Marsans (CN El Balís) i els francesos Colin Postel/Louis Arnaud, van completar el podi absolut. En la classe de promoció ILCA4 els títols, tant en categoria masculina com femenina se n'han anat cap a Holanda, amb Floris Scharffordt i Signe Brinkert. El mallorquí vigent campió d'Europa d'Optimist, Xavier García Ollé (RCN Palma) ha finalitzat segon i el finlandès Tatu Uusitalo (CN Cambrils) ha completat el podi. El lliurament de premis va comptar amb la presència de Lluís Puig (alcalde de Palamós), Anna Julià (representant de la secretaria general de l'Esport de la Generalitat), Javier Sanz (president de la Reial Federació Espanyola de Vela), Xavier Torres (president de la Federació Catalana de Vela), Eduard Sallés (president del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós), Joan Barba (regidor d'esports de l'Ajuntament de Palamós), Miquel Aviñó (vicepresident del CNCB-VP) i David Ruíz (Ports de la Generalitat).