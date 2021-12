Carlos Nugué ha estat vinculat a la U.E. l’Estartit des dels seus inicis, el 1983, essent el seu president en diverses etapes, fins a un total d’uns trenta anys. És un dels impulsors del futbol femení gironí i català i, de fet, des de 1997, l’Estartit compta només amb equip femení

L’Estartit va ser a l’elit del futbol femení deu anys abans d’hora?

Efectivament, vam estar a la Superlliga femenina de 2007 a 2012. Van ser uns anys que es va treballar molt per donar visibilitat al futbol femení. Quan ara miro un partit de futbol femení, el considero una mica meu.

Com eren aquells inicis comparats amb el futbol d’avui?

A Girona érem set o vuit equips, era una lliga d’estar per casa, hi havia unes golejades d’escàndol, es jugava per passar l’estona. Les nenes no en sabien, i els entrenadors tampoc eren gaire bons.

Els mitjans amb què comptaven també serien molt diferents dels d’ara...

Ui, què va, ara hi ha ajuts d’Iberdrola, de la LFP, de les TV... A nosaltres ens pagaven una part del quilometratge , potser 1.500 euros a l’any, i llestos. Sort que la Diputació i l’Ajuntament ens ajudaven.

Va ser dels primers d’apostar pel futbol femení. Què li deien?

Que estava boig, que allò no duraria res, que més valia que les noies anessin a fregar plats (riu). Però a poc a poc vam anar portant jugadores importants, algunes del Barça i l’Espanyol van venir sense cobrar, per passar el cap de setmana a l’Estartit, a casa d’una o altra, i gaudir. Llavors ja vam començar a sortir per la TV.

Van fitxar la Marigol, que va ser com fitxar en Ronaldinho!

La primera estrangera que vam fitxar era panamenya, li deien La Bombardera. Però es va trencar al tercer partit i no va poder jugar més.

Aterratge forçós de La Bombardera.

A la Marigol la vam fitxar als voltants de Nadal, la notícia va sortir el Dia els Innocents i la gent es pensava que era broma. Havia jugat al Barça, i abans, a Mèxic, el seu país, havia volgut jugar amb el Chivas masculí, i la FIFA ho va prohibir.

Què li falta al futbol femení?

Visibilitat, que s’hi cregui més. No parlo del de primer nivell sinó de la resta. Els diaris hi haurien de dedicar l’espai que mereix, o almenys mitja pàgina a la setmana. Sortia més als inicis que ara. Faria que és nenes hi juguessin, que moltes ni saben que hi ha futbol femení.

No vol dir que un equip juvenil masculí no guanyaria el Barça femení?

No ho crec. Físicament, l’home és superior, està clar. Però tècnica i mentalment, és superior la dona, li dóna cent voltes a un home.

Tal com està el Barça, prefereix veure el masculí o el femení?

El femení (riu). Disfruto més amb el futbol femení que amb el masculí. Però jo sóc perico, eh?

Ups, quina patinada.

No passa res, reconec que les del Barça juguen com àngels.

Tant com per jugar amb homes, com volia la Marigol?

Si fos només per tècnica, moltes podrien jugar a futbol masculí. Però físicament no és possible. En futbol base, quan físicament no hi ha diferències, hi ha equips de nenes que queden davant de tots els de nens.

Doncs ara volen treure les porteries de futbol del pati, per masclistes.

Em pensava que això havia passat a la història. Quan començàvem, també hi havia nenes a qui els seus pares no deixaven jugar perquè deien que el futbol és cosa de nens. Al cap de poc, però, els pares eren qui les portaven a jugar.