Els clubs hauran de realitzar un test d'antígens diari abans dels entrenaments a jugadors i el personal en contacte amb la primera plantilla i com a mesura addicional un test PCR setmanal durant almenys els primers 15 dies del gener del 2022, així com un control serològic, que gestionarà i pagarà LaLiga. El nou protocol aprovat aquest dimecres per la Comissió Delegada davant el repunt de la pandèmia estableix que en els dies de partit els clubs locals faran els testos a primera hora del dia o a l'inici de la concentració i els visitants abans d'iniciar els desplaçaments. El document, que és un protocol de mínims amb obligacions i recomanacions, marca que els controls hauran de realitzar-se tant al cos tècnic, com a jugadors del primer equip, i filial que estiguin en dinàmica d'aquest, i a tot el personal que estigui en contacte directe amb la primera plantilla, independentment que tinguin o no la pauta completa de vacunació o immunització, segons ha confirmat EFE.

LaLiga facilitarà 60 tests diaris a clubs

LaLiga posarà a la disposició dels clubs els tests d'antígens per a l'operatiu diari amb el límit de 60 tests al dia tant per LaLiga Santander com per a LaLiga SmartBank. A la tornada del període vacacional de Nadal hauran de realitzar-se test PCR previs a l'inici del primer entrenament, així com en finalitzar els períodes FIFA als jugadors que acudeixin amb les seves seleccions, a la tornada de tres o més dies de descans seguits, als nous futbolistes o tècnics que s'incorporin als clubs i en situacions concretes a valorar conjuntament amb LaLiga. Aquestes proves també seran pagades i gestionades per LaLiga amb la mateixa xifra límit de 60 pel que fa al nombre de tests PCR. També s'habilita la possibilitat de fer un test d'antígens addicional en aquests supòsits i en cas d'obtenir un resultat negatiu es permet als clubs entrenar, però no la utilització de vestidors ni espais tancats. Una vegada obtinguts els resultats de les proves PCR es permetrà als clubs l'ús de vestidors tenint en compte les recomanacions. Diàriament, els clubs hauran de notificar els resultats de forma estadística i anònima, així com identificar el nombre de persones per categoria que s'han realitzat el test (jugador professional, filial, staff o cos tècnic).

Normes de comportament

El protocol obliga a usar mascareta FFP2, a excepció dels jugadors que estiguin jugant o entrenant, a tot el personal que accedeixi a les instal·lacions (personal extern, periodistes, càmeres, seguretat, etc.). Addicionalment, serà obligatori l'ús de mascareta FFP2 a la banqueta en el dia de partit, a excepció del primer entrenador. Pel que fa a l'ús dels vestidors en dies de partit i entrenaments el protocol assenyala que s'haurà de limitar al màxim el seu ús, que els futbolistes hauran d'acudir vestits amb roba d'entrenament/partit a les instal·lacions i dutxar-se a l'hotel i habitatges particulars. Habilitar el nombre més gran possible de vestidors i limitar la seva utilització a un màxim de 7 persones, per torns i en temps definit, són d'altres de les pautes que marca el document, al costat de l'habilitació de zones exclusives per als equips en hotels i llocs de concentració i la limitació del temps d'estada a les terminals prèvies als viatges, a més de mesures d'higiene.