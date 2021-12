El rentat de cara és evident. Tant, que aquest Bàsquet Girona viu una realitat ben diferent ara que les coses rutllen i els resultats són satisfactoris. No hi ha hagut pas una revolució, però sí algun retoc i dels importants, el que explica la reacció d’un equip que ara compta els seus partits per victòries quan quatre dies enrere només col·leccionava derrotes. Més que el canvi d’entrenador, clau ha sigut l’aterratge de Marc Gasol a la pista i el «pas endavant» d’alguns jugadors, com bé ho explicava Jordi Sargatal, l’ara tècnic, la setmana passada. Osca, Palència i Palma, dos conjunts de la part baixa i un altre que té com a objectiu lluitar per l’ascens, han anat caient darrerament. Es fan ara més punts que abans? Pot ser, però l’explicació més rotunda no és pas aquesta, sinó que cal mirar a l’altra cistella. S’ha perfeccionat la defensa, que no era pas dolenta, i es vigila molt més el rebot. Imprescindible si es vol que les opcions de triomf es multipliquin. Això rutlla i per tant, els resultats positius estan arribant.

És aquí on la incidència de Marc Gasol és del tot transcendental. L’experiència i el currículum fan, i molt. La seva presència estimula a propis i atemoreix els rivals. Però a més, el repertori del pivot és molt extens i d’això l’equip en treu un profit enorme. Pot anotar per dins i també per fora. Assisteix, cosa cada cop més present en els jugadors interiors moderns. I en defensa, el seu paper és vital. Evita que els homes grossos del contrari se’n surtin amb la seva amb facilitat, a part de ser un dominador del rebot amb una claredat que, de moment, és indiscutible. Gasol ha participat en els últims tres partits. Tots tres s’han guanyat. I en tots tres, a més a més, el Bàsquet Girona ha capturat més rebots que l’adversari de torn. En va agafar 34 el divendres passat, contra un Palma que es va haver de conformar amb 23. La jornada abans, en van ser 42 a la pista d’un Palència que en va capturar 31. I contra l’Osca, el dia del debut del de Sant Boi, els gironins en sumaven 42 i els aragonesos, 25. Sempre, més d’una desena de rebots de diferència. Les segones jugades es multipliquen en atac i s’esborren pel rival tot defensant. Gasol va ajudar, i de quina manera, en aquest apartat. En va capturar 16 contra l’Osca, 13 a Palència i 10 l’altre dia amb el Palma, el cuer. És ara per ara el millor de tota la LEB Or, encara que no pot entrar en comparació amb els altres jugadors perquè ha jugat molts menys partits. Tot i això, la mitjana és escandalosa. Surt a 13 rebots per partit. Molt més que no pas els 8,3 de Nick Ward, del Leyma Corunya, fins aquesta jornada el millor en aquest apartat estadístic. Cal tenir en compte que del Bàsquet Girona, el més encertat a l’hora d’agafar rebots és Gonçalo Delgado, amb 5,25 per jornada. Gasol ho multiplica per dos i una mica més. També l’equip ocupa la part alta de la classificació si es tenen en compte aquests guarismes. Sense poder jugar aquesta jornada pels casos de coronavirus en la plantilla de l’Oviedo, en aquests 12 primers partits els gironins s’enfilen fins els 34,8 rebots per partit. És el tercer millor registre, només superat per l’Alacant i Lleida, sense comptar els marcadors dels partits d’aquesta setmana. Se’n ressenteix, i de manera favorable, la defensa. El Bàsquet Girona encaixa una mitjana de 71,1 punts per partit, una de les millors de tota la LEB Or. Mantenir aquest ritme, o fins i tot perfeccionar-lo, és clau per allargar la bona inèrcia de resultats tot seguint amb una escalada que, de moment, ha dut l’equip de la part més baixa de la taula a pujar posicions, tot esperant veure quin pot ser el seu sostre.