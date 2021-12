Acció-reacció. El Costa Brava ha aconseguit respirar una mica amb les dues victòries consecutives contra el Nàstic (1-0) i l’Alcoià (0-1) que li han permès tallar una ratxa nefasta de resultats, però la seva situació segueix sent delicada. Els blaugranes se situen en posicions de descens -són penúltims amb 13 punts- i hi haurà d’haver canvis si la nova propietat vol mantenir-se a Primera RFEF. De moment, el club ja s’ha assegurat els fitxatges de Yuhao Zhang i Àlex López de Groot. Els dos reforçaran l’equip a partir de l’1 de gener quan s’obri el mercat de fitxatges d’hivern. Però hi ha més noms sobre la taula. Sobretot, després de conèixer la voluntat de Jordi Xumetra d’abandonar el Costa Brava per posar rumb de nou cap a l’Olot. En aquest sentit, Nuha Marong tornarà a posar-se sota les ordres d’Oriol Alsina després de rescindir el seu contracte amb l’UCAM Múrcia.

Xumetra, que va convertir-se en un dels fitxatges més sonats de l’estiu pel Costa Brava, fitxarà per l’Olot. La bala de l’Estartit, màxim golejador del conjunt blaugrana amb 3 dianes, tornarà al conjunt garrotxí cinc mesos després de deixar-lo per ajudar els d’Albert Carbó a aconseguir l’objectiu de l’ascens com a líders de la Tercera RFEF. De moment, ho són. Mentre que Nuha s’incorporarà al club que va posar-lo al mapa. El davanter gironí, de 28 anys, va ser l’autor del gol de l’ascens del Llagostera a Segona A la temporada 2013-14. Alsina va captar-lo després de convertir-se en el màxim golejador del Lloret la temporada 2011-12, donant-li l’oportunitat de debutar a Segona B. Arran del seu pas pel Llagostera, un munt de clubs com el Sant Andreu, Atlètic Sagunt, Atlètic Balears, Racing de Santander (va debutar a Segona A el curs 2019-20) o Osasuna i Granada pels seus filials van interessar-se pels seus serveis, però Nuha no va acabar d’explotar-hi. Després de no convèncer els tècnics de l’UCAM, ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte i així poder venir al Costa Brava. Data pel Costa Brava-Sabadell D’altra banda, el Costa Brava recuperarà el partit contra el Sabadell a l’estadi Palamós-Costa Brava el pròxim dimarts 4 de gener (19 h).