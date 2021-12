«L’objectiu sempre és guanyar». Així d’ambiciós és Dani Oliveras, el pilot de Vilablareix que competirà per vuitena vegada en el Ral·li Dakar a partir del primer de gener. Ho farà després de no poder participar en l’edició anterior a causa de ser positiu per Covid-19 uns dies abans de viatjar cap a Aràbia Saudita i per això «he hagut de continuar actiu i entrenant per estar amb les bones sensacions amb les quals arribava l’any passat». Oliveras serà el copilot de l’argentí Orlando Terranova i junts conduiran un vehicle de la marca Prodrive i de model Hunter en la categoria T1 de cotxes, tot competint contra els tres últims guanyadors de la modalitat: Stéphane Peterhansel, guanyador de 14 edicions -6 en motos i 8 en cotxes-; Carlos Sainz i Nasser Saleh Al Attiyah.

Serà tot just la segona vegada que Terranova i Oliveras comparteixen monoplaça, però les expectatives són molt altes perquè «m’atreviria a dir que podem fer entre els tres primers i, fins i tot, guanyar el Dakar», explica el pilot gironí de 34 anys. I és que «les sensacions són bones» perquè «veient com funciona el cotxe, com treballa l’equip i com ens entenem amb l’Orli (així anomena al seu company) crec que podem assolir un gran resultat». De fet, en cotxes el pilot gironí ja va tastar el podi l’any 2019 en la categoria Side by side (buggy petit), fent de copilot de Gerard Farrés, acabant en segona posició. De fet, havien guanyat unes quantes etapes, però un problema a les dunes els va impedir pujar al lloc més alt del podi després de perdre un parell d’hores en una etapa.

Aquest any, a més, es preveu un Dakar diferent i més emocionant que en els últims anys. La nova normativa de la FIA ha fet que els vehicles s’hagin modificat en aspectes claus, com en el recorregut de suspensió i el cotxe també ha de tenir més amplada i unes rodes més grans. És per això que el monoplaça «s’ha fet nou del tot» i «això ha impedit als equips poder disputar carreres, perquè el pressupost se n’ha anat per un altre cantó». En aquest cas, els equips han fet només tests, com el que va fer Oliveras amb tot l’equip a principi de desembre a Dubai. De fet, el gironí afirma que «s’han fet molts tests», però hi ha una gran incògnita: «Quin cotxe anirà més bé?», i és que en no haver fet curses, els equips i els pilots aniran molt a cegues.

De totes maneres, Oliveras, juntament amb Terranova, arriben en un bon moment. El pilot de Vilablareix no ha parat d’entrenar durant l’any i ha baixat molt sovint al Marroc perquè allà és un territori amb característiques semblants a les del recorregut del Dakar i pot «continuar fent els entrenaments que em toquen i estar el dia». A més, també confia molt en el seu equip, amb qui s’ha preparat a fons per resoldre «qualsevol problema que ens puguem trobar al llarg de la cursa i solucionar-ho nosaltres sols». El cotxe està preparat, les ganes hi són, ara només falta que s’estreni el proper mes de gener per posar en marxa els motors i que l’ambició de Dani Oliveras de ser al lloc més alt del podi en finalitzar el Dakar es pugui complir.