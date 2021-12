Bernie Ecclestone, antic CEO de la F1, en declaracions a la premsa suïssa, ha afirmat el seu convenciment que Lewis Hamilton, set vegades campió del món, es retirarà i no competirà la pròxima temporada, la qual cosa argumenta basant-se en una conversa telefònica mantinguda amb el pare del pilot britànic. Afirma Ecclestone que els motius de Hamilton per un eventual adéu a la F1 es deuen a l'enorme decepció que va suposar el Gran Premi d'Abu Dhabi, on va perdre el Mundial contra Max Verstappen. «Fa uns dies vaig parlar amb el seu pare, i em vaig adonar immediatament que no volia parlar del futur del seu fill, així que solament parlem de negocis», diu Ecclestone en una entrevista al rotatiu 'Blick'.

Les impressions I afegeix: «Jo crec que es retira, que no correrà l'any que ve. La seva decepció a Abu Dhabi va ser massa gran, i li entenc. Ara, empatat a set títols amb Michael Schumacher, és el moment perfecte perquè compleixi el seu somni i sigui un emprenedor de la moda», argumenta l'antic directiu, als seus 91 anys.