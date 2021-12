Girona B i Peralada s'han repartit avui els punts en un derbi d'alta tensió que ha reservat els gols i les emocions fortes per a la segona meitat. Amb aquest resultat, l'equip empordanès allarga la seva ratxa d'imbatibilitat i ja fa dos mesos que no perd, mentre que el filial blanc-i-vermell perd una bona oportunitat de convertir-se en el líder en solitari del grup català de la Tercera RFEF.

Després d'un primer temps molt equilibrat amb escasses arribades, el marcador s'ha mogut només tornar dels vestidors quan Llorenç Busquets ha rematat al segon pal una centrada de Zayzoun, que acabava d'entrar. S'ha avançat el Peralada al primer minut de la segona meitat i això ha obligat al seu rival a estirar-se tot buscant l'empat. És llavors quan ha aparegut Aroca, primer aturant un cop de cap de Biel i més tard salvant l'1-1 davant de Richmon.

Però no hi ha pogut fer res al 85, quan el propi Richmon ha connectat una centrada en un servei de falta per superar el porter. Era l'empat i de poc que ha arribat el segon pels d'Àxel Vizuete instants més tard. Josu Currais ha comès penal sobre Monju i ha estat expulsat, però la pena màxima no l'ha aprofitat Gabri. El porter Aroca, un dels protagonistes del partit, ha endevinat les seves intencions llançant-se a la seva dreta.

Ja al descompte, el Peralada s'ha quedat amb nou futbolistes al damunt de la gespa perquè Alan Baró ha vist la segona targeta groga i ha hagut d'enfilar el camí dels vestidors just abans del xiulet final.

Amb aquest marcador, el Girona B suma 31 punts, els mateixos que té l'Olot. Tots dos comparteixen les dues primeres posicions a la classificació. De la seva banda el Peralada és tercer amb 28, un més que el quart, el Vilafranca, que dijous va perdre.