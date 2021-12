El llançament d’alguns objectes per part de l’afició visitant, entre ells un pot de fum que va impactar en el cos del defensa Jose Germán en el moment de la celebració de l’1-0, obra de Tubert, va fer que el partit entre el Figueres i el Sant Andreu disputat ahir a Vilatenim s’hagués d’aturar durant 14 minuts. No es va reprendre fins que els Mossos d’Esquadra van arribar a l’estadi per seguir el que quedava del matx des de la gespa. Tot i les moltes baixes, la Unió hauria pogut sentenciar amb un xut al pal de Toni Gamell però el desgast va passar factura. Mulero i el blanenc Pau Morer van capgirar el resultat situant el definitu 1-2 en el marcador.