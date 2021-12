És com una bola de neu que, primer sent ben menuda, avança de mica en mica tot fent-se cada cop més grossa. I sense ningú que la pugui aturar. Tot recordant el que va passar mesos enrere, la pandèmia repunta de nou i torna a fer estralls en el món de l’esport, que se’n ressent cada dia que passa. Casos i casos a tort i a dret. Rutines d’entrenament cancel·lades i partits ajornats. Cada cop hi ha menys clubs professionals que se n’escapen i ara li ha tocat el rebre al Bàsquet Girona. Els dos positius de fa uns dies s’han multiplicat i ahir l’entitat anunciava «l’aturada de l’activitat esportiva del bloc que dirigeix Jordi Sargatal». El parèntesi afecta al compromís de dimarts vinent a la pista del Força Lleida, que ha quedat suspès. Com també es va haver d’aplaçar el duel d’aquesta mateixa setmana a Oviedo.

No s’haurà de tocar el calendari, almenys de moment, però a l’Spar Girona li passa quelcom similar. Una de les seves jugadores pateix el virus, però la seva incidència no ha sigut tan gran i el matx del dia 28 contra el Baxi Ferrol a domicili es manté intacte. Almenys de moment. Com també es juga avui el Girona B-Peralada, de 3a RFEF, encara que dos dies enrere s’anunciaven tres casos en la plantilla blanc-i-vermella, entre jugadors i membres del cos tècnic. Molts més afectats té el Reial Madrid de bàsquet, que dilluns s’havia d’enfrontar a la Penya i finalment no ho farà. Un altre partit aplaçat. En futbol, el Girona patia la baixa per Covid-19 fa uns dies de David Juncà. Ahir el Màlaga parlava de fins a sis casos i en són quatre, almenys ara per ara, els que afecten l’Sporting de Gijón. I la cosa va a l’alça.