La Unió Esportiva Costa Brava ha fet oficial aquest migdia el retorn de Nuha Marong, que va defensar l'escut del Llagostera la temporada 2013/2014, convertint-se en el protagoniste de l'històric ascens a Segona marcant el gol en el decisiu partit amb el Gimnàstic de Tarragona.

El davanter selvatà, de 28 anys, prové de l'UCAM Múrcia, on aquest curs ha disputat 12 partits oficials i ha vist porteria en dues ocasions. També ha vestit les samarretes del Sant Andreu, Elx Il·licità, Osasuna B, Atlètic Saguntí, Castelló, Atlètic Balears, Racing de Santander i Recreativo Granada. Ha sigut internacional en categories inferiors amb Espanya, tot i que el 2019 va estrenar-se amb l'absoluta de Gàmbia, el seu país d'origen.

"És com un fill per a mi i tornar-lo a tenir a l'equip és extraordinari. Ens aportarà moltíssim, en l'aspecte ofensiu i també en defensa", ha valorat l'entrenador, Oriol Alsina.

Aquest no serà l'únic moviment del Costa Brava en aquest mercat d'hivern. A part de donar d'alta a un Álex López de Groot que arribava cedit a principis de novembre però que no podrà jugar fins el mes de gener, el club anunciarà la setmana vinent l'adeu de Jordi Xumetra. El davanter de l'Estartit rescindirà el seu contracte per tornar a l'Olot, on hi ha jugat les últimes temporades.