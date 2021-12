Els derbis ja les tenen aquestes coses. Hi ha nervis, tensió, igualtat. També noms propis. Protagonistes, a una banda o a l’altra. Aquesta vegada li va tocar a David Aroca. Els focus, cap a ell. Si el Girona B-Peralada disputat ahir a Riudarenes va acabar amb empat va ser, en part, responsabilitat del porter. Per les seves intervencions, sobretot quan al minut 87 va aturar un penal que hauria pogut deixar sense premi als seus i, alhora, catapultar el filial blanc-i-vermell fins al capdamunt del grup català de 3a RFEF. Res d’això va passar. Repartiment de punts i un i altre conjunt que continuen a la part alta de la taula acompanyats de l’Olot.

Les emocions fortes es van reservar per a la segona meitat. A la primera, excessiu respecte. Més defensa que no pas atac i el joc, concentrat al mig del camp. D’ocasions, ben poques. Molta pilota llarga o penjada a les àrees i es porters que gairebé no van haver d’intervenir. Només Aroca, més llest que ningú, quan es va anticipar a un Dawda que s’ho va pensar massa. Els gols es van concentrar en els segons 45 minuts. El primer va caure aviat, només tornar dels vestidors. Hèctor Simón havia sacsejat la banqueta fent entrar Youssef Zayzoun, que li va agrair aquest gest ben aviat. Seva va ser la centrada cap al segon pal perquè allà hi aparegués Llorenç Busquets, que va anotar el 0-1.

En un minut de la represa, tot havia canviat. Es posava per davant el Peralada, que tenia l’oportunitat, guanyant, de consolidar la tercera plaça posant-se a només un punt del Girona B i a dos de l’Olot, líder. Veient l’escenari, els de Vizuete van pujar una marxa i això els va permetre gaudir d‘alguna arribada perillosa. Biel va tenir l’empat, però el seu cop de cap el va aturar Aroca, que va tornar a aparèixer en el minut 70 davant una rematada, també amb la testa, en aquest cas de Richmon.

Si l’entrada de Zayzoun havia sigut determinant, tres quarts del mateix va passar amb Richmon, que va marcar tot connectant una pilota centrada en un llançament de falta. Se’n va beneficiar el Girona B, que va equilibrar de nou la balança quan només faltaven cinc minuts perquè es complís el temps reglamentari. Però fins i tot hauria pogut capgirar el marcador, perquè Josu va cometre penal sobre Monju al 87 i va veure la vermella. La responsabilitat, per a Gabri. El protagonisme, de nou per a David Aroca, que li va endevinar les intencions i va mantenir les taules. Al descompte, l’empat no es va moure però el Peralada patiria una altra expulsió per tancar el derbi amb nou homes a la gespa. A qui li va tocar el rebre va ser, aquest cop, a Alan Baró.

Tres gironins al capdavant

Finiquitada la primera volta, i ara amb uns dies de vacances per desconnectar i carregar piles, el grup català de 3a RFEF parla amb accent gironí perquè els tres primers classificats són de la demarcació. És líder l’Olot amb els mateixos 31 punts que el Girona B. D’haver guanyat ahir, el filial s’hauria enfilat fins el primer lloc en solitari. Ara és segon. Un esglaó per sota hi ha el Peralada, que té 27 partits i un partit menys, el que haurà de disputar contra el Manresa. De la seva banda el Figueres és dotzè amb 17 punts, a prop de les places de descens.