La direcció esportiva del Barça advoca per la màxima de «deixar sortir abans d’entrar» amb l’objectiu d’alleugerir la massa salarial del primer equip i incorporar jugadors, com el davanter del City Ferran Torres, amb vista a un mercat d’hivern que es preveu mogut. De moment, Barça, Sevilla, que ara el té a prèstec al Camp Nou, i Cadis haurien arribat a un acord per dur Luuk de Jong al conjunt groc perquè no compta per Xavi.

Les darreres setmanes, el president Joan Laporta, el director de futbol, ​​Mateu Alemany, i el tècnic Xavi Hernández han insistit que el club català buscarà reforçar-se al mercat d’hivern sempre que la delicada situació econòmica de l’entitat ho permeti. «Tots estem d’acord i que hem de reforçar el primer equip. El problema és que tenim uns contractes heretats que no ens dóna marge salarial. Tot i així, estem buscant la fórmula per millorar el primer equip en aquest mercat d’hivern», explicava Laporta poc després que el Barça quedés fora de la Champions. El gran maldecap del Barcelona és complir amb les normes de control financer imposades per LaLiga, que al setembre ja va retallar per al present curs el límit de cost de plantilla esportiva, el màxim import que un club del futbol professional es pot gastar en salaris de jugadors i tècnics, més d’un 70% respecte al mercat d’hivern de la temporada 2020-21. El límit de cost de plantilla esportiva va quedar llavors en 97,9 milions d’euros.