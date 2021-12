Primer el Glòria, i poc després, la pandèmia, han assotat amb contundència la línia de flotació del GEiEG. Però el Grup continua ben viu, ha sabut aturat el cop, i ja mira amb cert optimisme els projectes de futur. Entre els que el propi president de l’entitat, Francesc Cayuela, considera «prioritaris» hi ha sens dubte «la reforma integral» de l’estadi d’atletisme de Palau. Una idea que ja era sobre la taula a mitjans de 2019 i que ara el club espera desencallar en breu amb l’ajuda «indispensable» de la Generalitat. Perquè la reforma que es parla, ambiciosa, està pressupostada amb un mínim de 400.000 euros però es podria arribar a enfilar fins al milió en funció dels materials i acabats que s’acabin utilitzant.

«Fins ara la prioritat era sostenir el club i mantenir-lo, no podíem pensar en res més. Però això no vol dir que haguem estat aturats, i sí, l’estadi és una prioritat. Hem tingut converses amb la Generalitat des de fa temps. La idea és que es pugui donar resposta a la reforma en un breu espai de temps», detalla el president Cayuela. Ell mateix admet que la instal·lació necessita un rentat de cara i reconeix que «és una pena, la tenim a 5 minuts del centre de la ciutat, està molt ben connectada, i dona aixopluc a una secció molt potent de 200 atletes. No ho podem deixar perdre».

La principal millora que s’ha de fer és al tartan de la pista (el terra), que s’ha de canviar «perquè està molt fet malbé». Cayuela enumera d’altres obres com «crear el carril d’entrenament i fer la reforma estructural de l’edifici, també a la graderia». El president, amb tot, però, considera que «el moll de l’ós és el tartan». El GEiEG té diversos pressupostos sobre la taula i Francesc Cayuela fa una crida a tenir el suport de l’administració: «Estem parlant d’un equipament d’una entitat que no té ànim de lucre i es dedica a formar, no fem negoci amb l’esport. Necessitem ajuda de l’administració i estem en bon camí per tenir-ho encarrilat aviat».

El GEiEG celebrarà el proper 29 de desembre a la sala polivalent de Sant Narcís l’assemblea anual de socis (20:30h). Allà s’hi aprovarà el pressupost d’aquest any, que segons Cayuela serà d’uns 4’8 milions d’euros.