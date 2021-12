Deia Laia Palau en una entrevista a Diari de Girona que l’Spar Girona seria «l’equip de l’hivern». Després de superar un període inicial de dubtes, les d’Alfred Julbe van deixar a un costat els contratemps per demostrar de quina pasta estan fetes. No només se’n surten a la Lliga Femenina, sinó que fan tremolar els grans rivals d’Europa.

Les baixes i la manca de descans no són cap inconvenient quan es tracta de competir. Superant reptes que d’entrada semblaven impossibles. S’imaginen com serà l’Uni del gener de 2022 afegint a la recent incorporada Onyenwere, Magali Mendy, l’ara lesionada Eldebrink, i el retorn de María Araújo? L’aler pivot gallega sí. «Al gener hi serem totes i estarem totes bé. La plantilla passarà de ser curta a tenir moltes jugadores, que no estaran cansades», diu.

Araújo compta els dies per tornar a la pista. De fet, dissabte passat contra el Casademont Saragossa (90-53) ja va sentir el pessigolleig de fer l’escalfament i vestir-se de curt un altre cop. Però encara li falten minuts per deixar enrere la lesió d’una vegada per totes. El 2022 ha de ser el seu any. «No hem posat data perquè la pressió mental pot ser pitjor, tot i que sí que ho tinc més a prop. Al gener podré començar a jugar», explica. Fa nou mesos que la jugadora de l’Uni s’està recuperant d’una greu lesió al genoll dret amb afectació a múltiples estructures. Va haver de passar per quiròfan, perdre’s el que restava de la temporada passada i la meitat d’aquesta, encara que mai ha llençat la tovallola. Tampoc el club, aconseguint lligar la seva renovació fins al 2022 amb un altre any opcional per ambdues parts.

«Primer he de tornar-me a trobar, però crec que podré aportar a l’equip amb la meva presència. Serà un procés d’anar a poc a poc i d’anar sumant, sense posar-me gaire pressió perquè han sigut molts mesos de baixa. Espero anar in crescendo. El genoll està responent molt bé. Sense dolor, que és el més important. Encara no soc la María d’abans de lesionar-se, però confio poder-ho ser quan entri en la rutina dels partits», comenta.

A Girona, Araújo s’ha dedicat a treballar cada dia amb el preparador físic, serveis mèdics i la resta del cos tècnic del club per reaparèixer en les millors condicions possibles. «Les jugadores mai tenim aquest temps per dedicar-nos-el físicament. És un procés fumut perquè és llarg i es passen molts moments de dolor, però veure com el genoll va avançant i que a poc a poc tornes a fer coses també és de valorar. Has d’anar cremant petites etapes. Té la seva part dolenta i la bona. Des de l’Uni, sempre m’han preguntat com estic sense cap pressió ni posant-me dates. M’estan acompanyant en el camí», diu.

Durant aquest temps de baixa, ha acompanyat les de Julbe en tot moment. Intentant ajudar, encara que no fos amb el seu joc: «Vam començar amb molts accidents. Michaela es va fer mal, Frida va lesionar-se, Laia també... L’equip és el que reflecteix a la pista. Som treballadores en el dia a dia. Malgrat les baixes, l’actitud és súperpositiva. Mai hi ha cap tipus de queixa. A vegades la frustració sembla que hauria de poder amb nosaltres, però hem sigut capaces d’unir-nos i anar traient partits que ningú esperava. És una passada tirar endavant aquest mes amb set o vuit jugadores. La humilitat i el treball ens defineixen».

Veient com competeixen les seves companyes, Araújo insisteix que «les coses ens van bé, fins i tot quan no podem». «Anar guanyant ens dona força extra i motivació per als següents partits. Encara que estiguin cansades, ho donen tot per l’equip. A part que Alfred gestiona molt bé els minuts per arribar el més fresques possibles. Hem demostrat que es pot. Els ànims de l’equip són molt positius», afegeix.

La derrota de dimarts passat a la pista del Fenerbahçe va posar fi a una ratxa de quatre victòries consecutives a l’Eurolliga: «Guanyar a la seva pista sempre costa. A més, ens tenien ganes perquè vam guanyar-les a casa. Eren les favorites. Però nosaltres seguim en bona dinàmica i tenim la sensació que ningú ens atura».

Dimarts vinent l’Spar Girona jugarà l’últim partit de l’any davant el Baxi Ferrol (20.15 h). Després, les gironines seguiran amb el ritme frenètic de partits. El dia 4 de gener rebran l’Ensino Lugo a Fontajau i tot seguit l’Araski. Araújo ja compta els dies per tornar a competir, en un equip que també incorporarà Mendy aquest cap de setmana i espera recuperar en breu la lesionada Eldebrink.