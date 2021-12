L’Spar Girona va anunciar fa uns dies un acord amb Magali Mendy (31 anys) perquè la francesa tornés al conjunt gironí. L’escorta, que firma pel que resta de curs i dues temporades més, s'ha incorporat aquest matí de Sant Esteve a la disciplina de l'equip que dirigeix Alfred Julbe amb un entrenament a la pista annexa de Fontajau. Demà Mendy ja serà a l'expedició que viatjarà al Ferrol, on dimarts hi ha partit de la Lliga Femenina contra les locals.

Pere Puig, director esportiu del club, es va mostrar molt satisfet amb el fitxatge quan el va tancar: "és una jugadora coneguda i molt implicada al club. Ho ha posat molt fàcil per venir a donar-nos un cop de mà. Han sigut mesos durs amb una plantilla molt curta on les lesions no ens han ajudat gaire. Incorporem una jugadora que encaixa amb l’estil de joc que estem demostrant. Estem segurs que encaixarà perfectament”. Amb l’arribada de Magali Mendy, l’Uni Girona ja té dotze noms confirmats: Laia Palau, Laia Flores, Magali Mendy, Binta Drammeh, Frida Eldebrink, Rebekah Gardner, Michaela Onyenwere, Kennedy Burke, María Araújo, Iho López, Giedre Labuckiene i Julia Reisingerová. En les properes setmanes Julbe recuperarà les lesionades Eldebrink i Araújo.