En un gran espectacle de futbol ofensiu el Manchester City i el Leicester van fer honor al «Boxing Day» en un duel farcit de gols, d’ocasions i d’emoció del qual va sortir victoriós el conjunt del català Pep Guardiola (6-3) que resguarda amb fermesa el lideratge a la Premier League.

Va semblar una matx sentenciat quan a la mitja hora el Manchester City guanyava per 4-0. Però una magnífica reacció del Leicester va posar en alerta al conjunt local que va haver de recuperar la concentració i imposar el talent dels seus futbolistes per a no perdre punts i accentuar el seu domini en el torneig.

El marcador convidava a una nova golejada d’escàndol però tot va canviar després del descans de la mà de Madisson que va fer el 4-1. Lookman va fe rel 4-2; i Ineheacho el 4-3. Per sort, i sense deixar que el Leicester neutralitzés el resultat, Laporte va fer el cinquè i Sterling va fer el sisè per certificar la novena victòria consecutiva dels de l’Etihad Stadium.